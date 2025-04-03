Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Великобритания вводит новое правило для туристов: что нужно знать перед поездкой
Влияние невидимой планеты: что происходит на окраинах Солнечной системы
Идеальное дерево для вашего сада: быстрорастущий павловния, который помогает пережить летнюю жару
Регионы начали перерасчёт: как изменится сумма в квитанциях за свет после сенсационного решения
Ирина Безрукова рассекретила имя своего мнимого возлюбленного
Прощай, целлюлит: стать стройнее и очистить организм поможет этот необычный способ
О чём молчат риэлторы: почему в деревне иногда удобнее, чем в модном коттеджном районе
От творога до киноа: 8 растительных источников белка, которые стоит попробовать
Сухие и ломкие волосы больше не проблема: лучшие домашние маски для спасения локонов

Бесплатное жильё для семьи: главное правило, о котором молчат

1:43
Недвижимость

Более полутора миллионов многодетных семей в России ежедневно сталкиваются с финансовыми трудностями. Один из самых острых вопросов — нехватка собственного жилья. Для таких семей возможность получить квартиру от государства — не роскошь, а жизненная необходимость.

Семья
Фото: flickr.com by Catherine Scott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Семья

Кому положено жильё

Вот 5 ключевых критериев:

  • Многодетный статус — семья с тремя и более детьми. Получить соответствующее удостоверение можно в отделе соцзащиты.
  • Малообеспеченность — доход на каждого члена семьи должен быть ниже регионального прожиточного минимума. Также учитывается наличие имущества.
  • Гражданство РФ — все члены семьи должны быть гражданами России.
  • Постоянное проживание в регионе — минимальный срок зависит от субъекта РФ.
  • Отсутствие махинаций с жильём — если выяснится, что семья специально ухудшала жилищные условия (например, продавала квартиру или прописывала лишних людей), в получении квартиры могут отказать.

Если все условия соблюдены, можно приступать к оформлению.

Что делать дальше

  • Встать в очередь. Соберите документы: паспорта, свидетельства о рождении, справки о доходах и статусе малоимущих, трудовые книжки и прочее. Комиссия сама запросит недостающие сведения.
  • Получить постановление. После подачи заявления в МФЦ, через администрацию или Госуслуги, семья получает постановление о постановке на учёт.
  • Подписать договор. Выдают жильё по договору соцнайма на 5 лет. После подписания можно заселяться.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Столовые СССР: как кормили рабочих на производстве
Еда и рецепты
Столовые СССР: как кормили рабочих на производстве Аудио 
Пешеход уже прошёл, а штраф — в кармане: нюанс, о котором не говорят
Авто
Пешеход уже прошёл, а штраф — в кармане: нюанс, о котором не говорят Аудио 
Модный флешбек: туфли с открытым носком снова диктуют стиль
Красота и стиль
Модный флешбек: туфли с открытым носком снова диктуют стиль Аудио 
Популярное
Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь

Собаки умеют "нюхать" страх — и не важно, насколько спокойно вы выглядите. Что на самом деле чувствуют псы и стоит ли скрывать эмоции?

Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Как спасти права после обгона: лазейка в ПДД, которую почти никто не использует
20 новых бригад и ударный период: как Россия готовится к решающему наступлению Дмитрий Плотников 2200 лет тайны: гигантская пирамида в Иудейской пустыне ставит археологов в тупик Игорь Буккер Телевидение России стало парадом якобы постмодернистских симулякров Анна Яковлева
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Перловка, от которой хочется облизать ложку: всё дело в пряной зажарке
Старые шины — новое золото для штрафов: не сдал вовремя — потерял деньги
Старые шины — новое золото для штрафов: не сдал вовремя — потерял деньги
Последние материалы
О чём молчат риэлторы: почему в деревне иногда удобнее, чем в модном коттеджном районе
От творога до киноа: 8 растительных источников белка, которые стоит попробовать
Сухие и ломкие волосы больше не проблема: лучшие домашние маски для спасения локонов
Исследования выявили "ген давления": у кого в ДНК скрыт риск гипертонии
Шесть великолепных луковиц, которые нужно посадить сейчас для цветущего сада летом
ТОП-5 самых вкусных блюд из макарон от бабушек СССР  
Рыбный суп на скорую руку — и никто не догадается, что из банки
Эта сантехника устарела морально — и портит ваш интерьер
Кабриолет под 20 тонн: гибридный Ford Super Duty сломал шаблоны и ценники
Крым не вводит туристический налог — ждут окончания спецоперации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.