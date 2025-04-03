Бесплатное жильё для семьи: главное правило, о котором молчат

1:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Более полутора миллионов многодетных семей в России ежедневно сталкиваются с финансовыми трудностями. Один из самых острых вопросов — нехватка собственного жилья. Для таких семей возможность получить квартиру от государства — не роскошь, а жизненная необходимость.

Фото: flickr.com by Catherine Scott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Семья

Кому положено жильё

Вот 5 ключевых критериев:

Многодетный статус — семья с тремя и более детьми. Получить соответствующее удостоверение можно в отделе соцзащиты.

Малообеспеченность — доход на каждого члена семьи должен быть ниже регионального прожиточного минимума. Также учитывается наличие имущества.

Гражданство РФ — все члены семьи должны быть гражданами России.

Постоянное проживание в регионе — минимальный срок зависит от субъекта РФ.

Отсутствие махинаций с жильём — если выяснится, что семья специально ухудшала жилищные условия (например, продавала квартиру или прописывала лишних людей), в получении квартиры могут отказать.

Если все условия соблюдены, можно приступать к оформлению.

Что делать дальше

Встать в очередь. Соберите документы: паспорта, свидетельства о рождении, справки о доходах и статусе малоимущих, трудовые книжки и прочее. Комиссия сама запросит недостающие сведения.

Получить постановление. После подачи заявления в МФЦ, через администрацию или Госуслуги, семья получает постановление о постановке на учёт.

Подписать договор. Выдают жильё по договору соцнайма на 5 лет. После подписания можно заселяться.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



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