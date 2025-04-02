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Прыгают, кусают, не уходят: как блохи попадают в квартиру без животных

2:58
Недвижимость

Кажется невероятным, но даже в чистой и современной квартире могут завестись… блохи. И это вовсе не "привет" от домашнего питомца. Эти прыгающие паразиты легко пробираются в жильё с улицы, из подъезда или даже из метро. А избавиться от них потом — целый квест.

Гостиная
Фото: unsplash.com by Naomi Hébert, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гостиная

Кто такие блохи и чем они опасны

Блохи — миниатюрные кровопийцы длиной до 7 мм, с плоским телом и невероятной прыгучестью. С одного рывка они могут подскочить на высоту до двух метров! Эти насекомые цепляются за одежду, кожу и шерсть, а потом спокойно живут в плинтусах, щелях и за мебелью.

Опасность:

  • болезненные укусы, вызывающие зуд и аллергию

  • риск заражения инфекциями

  • быстрое размножение — достаточно одной особи, чтобы вскоре появилась целая колония

Откуда они берутся, если у вас нет животных?

  • Из подъезда или подвала — через вентиляцию и щели

  • С одежды и обуви, особенно если вы были в общественном транспорте

  • Из соседних квартир, особенно если там неблагополучная санитария

  • Через заражённые вещи — старые ковры, коробки и даже мебель

Домашние животные могут принести блох, но в последние годы это случается всё реже — многие хозяева обрабатывают питомцев заранее.

Как понять, что в квартире завелись блохи?

  • Мелкие укусы, особенно на ногах и руках

  • Зудящие красные точки, расположенные группами

  • Пыль с пола, растворённая в воде, становится розоватой (признак крови в экскрементах блох)

  • Ловушка с мёдом или сладкой водой за ночь соберёт насекомых — это надёжный тест

Как избавиться от блох: пошаговый план

  1. Осмотрите питомцев, при необходимости обработайте каплями или шампунем

  2. Сделайте генеральную уборку: пропылесосьте плинтуса, вымойте углы, перетрясите ковры и шторы

  3. Используйте химические средства - спреи, гели, порошки (работайте в перчатках, без детей и животных)

  4. Уезжайте на сутки, затем проветрите квартиру

  5. Через 3 дня проведите повторную влажную уборку

  6. Сообщите соседям и управляющей компании, особенно если подозреваете заражение из подвала

Если всё это не помогает — вызывайте профессионалов по дезинфекции.

Народные методы: работают, но не всегда

  • Полынь — блох отпугивает, но запах не всем по душе

  • Пижма — настойкой обрабатывают плинтуса

  • Морози — если на улице холодно, можно выморозить квартиру
    Однако эти способы скорее отпугивают, чем уничтожают паразитов.

Как защититься от повторного заражения

  • Чаще убирайтесь и проветривайте

  • Не держите долго грязную обувь в прихожей

  • Уплотните вентиляционные выходы и обрабатывайте подвал вместе с УК

  • Проверьте соседей — иногда проблема не у вас, а рядом

Уточнения

Блохи (лат. Siphonaptera - др.-греч. σίφων - насос, ἄπτερον - бескрылое. Синонимы лат. Suctoria, лат. Aphaniptera) — отряд кровососущих насекомых с полным превращением, нередко являющихся переносчиками различных возбудителей болезней человека и животных.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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