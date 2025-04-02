Прыгают, кусают, не уходят: как блохи попадают в квартиру без животных

2:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кажется невероятным, но даже в чистой и современной квартире могут завестись… блохи. И это вовсе не "привет" от домашнего питомца. Эти прыгающие паразиты легко пробираются в жильё с улицы, из подъезда или даже из метро. А избавиться от них потом — целый квест.

Фото: unsplash.com by Naomi Hébert, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гостиная

Кто такие блохи и чем они опасны

Блохи — миниатюрные кровопийцы длиной до 7 мм, с плоским телом и невероятной прыгучестью. С одного рывка они могут подскочить на высоту до двух метров! Эти насекомые цепляются за одежду, кожу и шерсть, а потом спокойно живут в плинтусах, щелях и за мебелью.

Опасность:

болезненные укусы, вызывающие зуд и аллергию

риск заражения инфекциями

быстрое размножение — достаточно одной особи, чтобы вскоре появилась целая колония

Откуда они берутся, если у вас нет животных?

Из подъезда или подвала — через вентиляцию и щели

С одежды и обуви , особенно если вы были в общественном транспорте

Из соседних квартир , особенно если там неблагополучная санитария

Через заражённые вещи — старые ковры, коробки и даже мебель

Домашние животные могут принести блох, но в последние годы это случается всё реже — многие хозяева обрабатывают питомцев заранее.

Как понять, что в квартире завелись блохи?

Мелкие укусы, особенно на ногах и руках

Зудящие красные точки, расположенные группами

Пыль с пола, растворённая в воде, становится розоватой (признак крови в экскрементах блох)

Ловушка с мёдом или сладкой водой за ночь соберёт насекомых — это надёжный тест

Как избавиться от блох: пошаговый план

Осмотрите питомцев, при необходимости обработайте каплями или шампунем Сделайте генеральную уборку: пропылесосьте плинтуса, вымойте углы, перетрясите ковры и шторы Используйте химические средства - спреи, гели, порошки (работайте в перчатках, без детей и животных) Уезжайте на сутки, затем проветрите квартиру Через 3 дня проведите повторную влажную уборку Сообщите соседям и управляющей компании, особенно если подозреваете заражение из подвала

Если всё это не помогает — вызывайте профессионалов по дезинфекции.

Народные методы: работают, но не всегда

Полынь — блох отпугивает, но запах не всем по душе

Пижма — настойкой обрабатывают плинтуса

Морози — если на улице холодно, можно выморозить квартиру

Однако эти способы скорее отпугивают, чем уничтожают паразитов.

Как защититься от повторного заражения

Чаще убирайтесь и проветривайте

Не держите долго грязную обувь в прихожей

Уплотните вентиляционные выходы и обрабатывайте подвал вместе с УК

Проверьте соседей — иногда проблема не у вас, а рядом

Уточнения

Блохи (лат. Siphonaptera - др.-греч. σίφων - насос, ἄπτερον - бескрылое. Синонимы лат. Suctoria, лат. Aphaniptera) — отряд кровососущих насекомых с полным превращением, нередко являющихся переносчиками различных возбудителей болезней человека и животных.



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