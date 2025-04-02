Прыгают, кусают, не уходят: как блохи попадают в квартиру без животных

Кажется невероятным, но даже в чистой и современной квартире могут завестись… блохи. И это вовсе не "привет" от домашнего питомца. Эти прыгающие паразиты легко пробираются в жильё с улицы, из подъезда или даже из метро. А избавиться от них потом — целый квест.
Блохи — миниатюрные кровопийцы длиной до 7 мм, с плоским телом и невероятной прыгучестью. С одного рывка они могут подскочить на высоту до двух метров! Эти насекомые цепляются за одежду, кожу и шерсть, а потом спокойно живут в плинтусах, щелях и за мебелью.
Опасность:
болезненные укусы, вызывающие зуд и аллергию
риск заражения инфекциями
быстрое размножение — достаточно одной особи, чтобы вскоре появилась целая колония
Из подъезда или подвала — через вентиляцию и щели
С одежды и обуви, особенно если вы были в общественном транспорте
Из соседних квартир, особенно если там неблагополучная санитария
Через заражённые вещи — старые ковры, коробки и даже мебель
Домашние животные могут принести блох, но в последние годы это случается всё реже — многие хозяева обрабатывают питомцев заранее.
Мелкие укусы, особенно на ногах и руках
Зудящие красные точки, расположенные группами
Пыль с пола, растворённая в воде, становится розоватой (признак крови в экскрементах блох)
Ловушка с мёдом или сладкой водой за ночь соберёт насекомых — это надёжный тест
Осмотрите питомцев, при необходимости обработайте каплями или шампунем
Сделайте генеральную уборку: пропылесосьте плинтуса, вымойте углы, перетрясите ковры и шторы
Используйте химические средства - спреи, гели, порошки (работайте в перчатках, без детей и животных)
Уезжайте на сутки, затем проветрите квартиру
Через 3 дня проведите повторную влажную уборку
Сообщите соседям и управляющей компании, особенно если подозреваете заражение из подвала
Если всё это не помогает — вызывайте профессионалов по дезинфекции.
Полынь — блох отпугивает, но запах не всем по душе
Пижма — настойкой обрабатывают плинтуса
Морози — если на улице холодно, можно выморозить квартиру
Однако эти способы скорее отпугивают, чем уничтожают паразитов.
Чаще убирайтесь и проветривайте
Не держите долго грязную обувь в прихожей
Уплотните вентиляционные выходы и обрабатывайте подвал вместе с УК
Проверьте соседей — иногда проблема не у вас, а рядом
Блохи (лат. Siphonaptera - др.-греч. σίφων - насос, ἄπτερον - бескрылое. Синонимы лат. Suctoria, лат. Aphaniptera) — отряд кровососущих насекомых с полным превращением, нередко являющихся переносчиками различных возбудителей болезней человека и животных.
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