Прихожая без бардака: 5 решений, о которых вы не догадывались

2:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хочется, чтобы при входе в дом вас встречали порядок, уют и ощущение "дома", а не груда обуви и одежда на вешалке в стиле "всё на всё". Но именно прихожая чаще всего становится хаотичной зоной. Мы собрали пять удобных и практичных решений, которые помогут навести в ней уют — даже если у вас совсем немного места.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Прихожая в квартире

Органайзеры: где шапка — там и порядок

Перчатки, шарфы, тапки и любимая шапка, которую вечно ищешь — всё это легко организовать с помощью корзинок и коробов. Выбирайте органайзеры под интерьер: плетёные, тканевые, пластиковые. Разложите вещи по категориям, и забудьте о поисках в утренней спешке. Главное — их можно разместить везде: под скамейкой, на полке или в шкафу.

Крючки на разной высоте: удобно всем

Разноуровневые крючки — спасение для семей с детьми. Когда одежда висит не кучей на одной планке, а аккуратно — каждый на своей высоте, и взрослым, и малышам удобно вешать и снимать вещи. К тому же, куртки не мнутся и не пачкаются, а прихожая сразу выглядит аккуратнее.

Зеркала: стиль и пространство в одном предмете

Зеркала — не только для того, чтобы поправить причёску. Они визуально расширяют помещение, делают его светлее и стильнее. Отличный приём — зеркальные дверцы шкафа. А если поставить два зеркала друг напротив друга, можно создать иллюзию глубины. И да — зеркало можно украсить любимыми стикерами или милыми фото, чтобы было по-домашнему.

Пластиковая мебель: невидимая, но полезная

Прозрачные или мебель в цвет стен — отличный вариант для маленькой прихожей. Полки, лавочки, вешалки не загромождают пространство. Чем меньше визуального шума — тем чище выглядит помещение. Минимализм работает!

Лоток с камнями: грязь остаётся там, где ей и место

Гениальное решение для сезона дождей и слякоти — лоток с галькой. Вся влага с обуви стекает вниз, оставляя ботинки сухими, а полы — чистыми. Никаких луж и размокших подошв, а пол прослужит дольше. И это выглядит намного эстетичнее, чем просто тряпка у двери.

Сделав даже пару изменений, вы заметите, как прихожая перестанет быть хаосом и станет продолжением уютного дома.

Уточнения

Пере́дняя прихожая — часть жилого помещения (квартиры, частного дома), располагающаяся сразу за входом в него.





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