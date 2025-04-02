Махровые вещи можно оживить — вот что действительно работает

2:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Со временем даже самый пушистый махровый халат теряет свою бархатистость. Он становится жёстким, грубым и неприятным на ощупь. И никакие модные кондиционеры не помогают. Почему так происходит — и главное, как это исправить?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина в халате с маской на лице и журналом

Почему халат становится колючим

Есть несколько причин, почему махра теряет былую мягкость:

Некачественный порошок — особенно с фосфатами. Он остаётся в волокнах и делает ткань грубой.

Жёсткая вода — избыток минеральных солей буквально "забетонирует" пушистость.

Слишком горячая стирка и сильный отжим - повреждают структуру ворса.

Сухой воздух — при влажности ниже 20% ткань пересыхает и "каменеет".

Глажка утюгом — придавливает и ломает махру.

Плохое качество ткани — иногда халат просто не предназначен для долгой службы.

5 домашних способов вернуть мягкость

Если ваш халат уже стал жёстким, попробуйте один из этих простых лайфхаков:

Сода

Добавьте столовую ложку пищевой или кальцинированной соды прямо в барабан при стирке — она смягчит воду. Соль

Растворите 50 г мелкой соли в 1 литре воды и влейте в машинку. Или просто засыпьте соль вместе с порошком. Уксус 9%

Полстакана уксуса при стирке уберёт неприятные запахи и заметно смягчит ткань. Нашатырь + соль

Замочите халат в холодной воде с добавлением 1 ч. л. нашатыря и 1 ст. л. соли на 3-4 часа. После — хорошо прополощите. Теннисные мячи

Закиньте в барабан 3-4 мячика. Во время стирки они распушат ткань и предотвратят её "слеживание".

Уход, чтобы не пришлось "реанимировать"

Чтобы халат не терял мягкость, соблюдайте простые правила:

Стирайте не выше 40 °C и обязательно используйте дополнительное полоскание.

В воду при полоскании добавляйте уксус, соль или кондиционер с силиконом.

Не замачивайте более 3 часов — иначе появится стойкий неприятный запах.

Отжимайте вручную или не отжимайте совсем — пусть вода стечёт.

Не гладьте! Лучше использовать отпариватель и держать утюг на расстоянии.

Уточнения

Хала́т (араб. خلعة‎ [хиль‘а] — «жалованная одежда», «почётное платье» посредством осман. خلعت‎ [χilat] — «кафтан»; перс. خلعت‎ — «кафтан») — домашняя или рабочая (верхняя у многих народов Азии) длиннополая одежда, запахивающаяся или застёгивающаяся сверху донизу, обычно из хлопчатобумажной ткани.



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