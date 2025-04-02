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Махровые вещи можно оживить — вот что действительно работает

2:26
Недвижимость

Со временем даже самый пушистый махровый халат теряет свою бархатистость. Он становится жёстким, грубым и неприятным на ощупь. И никакие модные кондиционеры не помогают. Почему так происходит — и главное, как это исправить?

Женщина в халате с маской на лице и журналом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина в халате с маской на лице и журналом

Почему халат становится колючим

Есть несколько причин, почему махра теряет былую мягкость:

  • Некачественный порошок — особенно с фосфатами. Он остаётся в волокнах и делает ткань грубой.

  • Жёсткая вода — избыток минеральных солей буквально "забетонирует" пушистость.

  • Слишком горячая стирка и сильный отжим - повреждают структуру ворса.

  • Сухой воздух — при влажности ниже 20% ткань пересыхает и "каменеет".

  • Глажка утюгом — придавливает и ломает махру.

  • Плохое качество ткани — иногда халат просто не предназначен для долгой службы.

5 домашних способов вернуть мягкость

Если ваш халат уже стал жёстким, попробуйте один из этих простых лайфхаков:

  1. Сода
    Добавьте столовую ложку пищевой или кальцинированной соды прямо в барабан при стирке — она смягчит воду.

  2. Соль
    Растворите 50 г мелкой соли в 1 литре воды и влейте в машинку. Или просто засыпьте соль вместе с порошком.

  3. Уксус 9%
    Полстакана уксуса при стирке уберёт неприятные запахи и заметно смягчит ткань.

  4. Нашатырь + соль
    Замочите халат в холодной воде с добавлением 1 ч. л. нашатыря и 1 ст. л. соли на 3-4 часа. После — хорошо прополощите.

  5. Теннисные мячи
    Закиньте в барабан 3-4 мячика. Во время стирки они распушат ткань и предотвратят её "слеживание".

Уход, чтобы не пришлось "реанимировать"

Чтобы халат не терял мягкость, соблюдайте простые правила:

  • Стирайте не выше 40 °C и обязательно используйте дополнительное полоскание.

  • В воду при полоскании добавляйте уксус, соль или кондиционер с силиконом.

  • Не замачивайте более 3 часов — иначе появится стойкий неприятный запах.

  • Отжимайте вручную или не отжимайте совсем — пусть вода стечёт.

  • Не гладьте! Лучше использовать отпариватель и держать утюг на расстоянии.

Уточнения

Хала́т (араб. خلعة‎ [хиль‘а] — «жалованная одежда», «почётное платье» посредством осман. خلعت‎ [χilat] — «кафтан»; перс. خلعت‎ — «кафтан») — домашняя или рабочая (верхняя у многих народов Азии) длиннополая одежда, запахивающаяся или застёгивающаяся сверху донизу, обычно из хлопчатобумажной ткани.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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