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Этот косяк с розетками испортит даже идеальный ремонт — и так каждый день

1:50
Недвижимость

Интерьер может быть стильным, уютным, идеальным… до тех пор, пока одна-две непродуманные мелочи не начнут раздражать день за днём. Есть такие ошибки, которые кажутся мелочами при ремонте, но потом превращаются в ежедневную головную боль. И лучше узнать о них заранее — чтобы потом не пришлось мириться или переделывать.

Жилая комната
Фото: Unsplash by Dan Gold, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жилая комната

Спрятанные розетки — скрытая угроза уюта

Розетки, спрятанные за шкафом или ковром на стене, быстро оборачиваются ворохом удлинителей и переносок. Кабели по углам, висящие провода, лишние переходники — всё это портит даже самый стильный интерьер. А если ещё и выключатель где-то "за дверью" или на уровне плеча у ребёнка, становится неудобно всей семье.

Освещение: когда всё кажется тусклым или, наоборот, давит

Центральный потолочный светильник — не просто дань традициям. Он задаёт баланс. В однокомнатных квартирах или студиях, где есть зонирование, освещение должно подстраиваться под это разделение. А вот в объединённых гостиных с кухней один светильник точно не справится.

Потолки, от которых устают глаза

Многоуровневый потолок с глянцем — уже не актуально, а скорее пугающе. Такие конструкции создают хаос, визуально давят и делают пространство "рваным".

Визуальный шум: он копится незаметно

Гладильная доска за шторой, техника на виду, провода по периметру кухни — всё это раздражает. И главное, что эти вещи никуда не деваются, пока для них нет заранее продуманного места.

Лайфхак: ещё на этапе планировки продумайте, где будут прятаться утюг, мультиварка и пылесос. Тогда ни один предмет не испортит вам настроение внезапно.

Уточнения

Штепсельный соединитель (от нем  Stöpsel «пробка затычка») — комплект, образующийся, когда штепсельная вилка введена в штепсельную розетку.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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