Как в спа — только дома: 14 мелочей, которые превратят ванную в зону релакса

2:33 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Фото: www.freepik.com is licensed under Public domain Спа

Душ — это не просто способ смыть усталость, а настоящий ритуал заботы о себе. Даже если нет времени или бюджета на полноценный день в спа, можно устроить себе мини-курорт прямо дома. И помогут в этом несложные и доступные покупки, которые создадут ощущение уюта, заботы и уединения.

Гималайская соль для ванн

Розовая соль, соль Мёртвого моря и эфирные масла — всё в одной банке. Снимает напряжение, пахнет блаженством и отлично увлажняет кожу.

Подушка для шеи

Сделана из сетчатого материала, не скользит и крепится на присоски. Больше никаких неудобств — только отдых.

Раздвижной бамбуковый поднос

Для вина, свечей, планшета или книги. Натуральный бамбук, лаконичный стиль и подход к любой ванне.

Многоразовые салфетки для лица

Очищают, отшелушивают и просто приятно ощущаются на коже. Органический хлопок — бонус.

Водонепроницаемый Bluetooth-динамик

Музыка в душе без риска намочить смартфон. Присоска, компактный размер и отличное звучание.

Крышка перелива

Простое решение для тех, у кого вода уходит слишком быстро. Несколько дополнительных сантиметров — и ванна вдруг становится глубже.

Успокаивающее масло для душа

Ладан, ромашка и петигрейн превращают пар душа в аромакокон. Настоящая перезагрузка.

Эстетичная подставка для солей

Латунный держатель и шесть одинаковых баночек — красиво, удобно и по-настоящему по-спа-шному.

Пушистый коврик

Мягкий хлопковый ворс радует ступни и защищает от скольжения. Настоящее облако под ногами.

Ароматное мыло

С морской солью, водорослями и мечтательным морским запахом. Почти как на берегу океана.

Стильный держатель для журналов

Сетчатый, лёгкий, подвешивается куда угодно. Идеален для чтения в ванне.

Подогреваемая повязка на шею

Чечевичный наполнитель, натуральные ткани и расслабление, как после массажа.

Полотенцесушитель

Да, это роскошь. Но выйти из ванны в тёплое полотенце — бесценно.

Роскошь — это не всегда дорого. Иногда достаточно пары заботливых деталей, чтобы простая ванна стала любимым местом уединения. И вы заслуживаете этого каждый день.

Уточнения

Спа - вид физиотерапии, связанный с водой.



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