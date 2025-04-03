Как в спа — только дома: 14 мелочей, которые превратят ванную в зону релакса

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Спа
Душ — это не просто способ смыть усталость, а настоящий ритуал заботы о себе. Даже если нет времени или бюджета на полноценный день в спа, можно устроить себе мини-курорт прямо дома. И помогут в этом несложные и доступные покупки, которые создадут ощущение уюта, заботы и уединения.
Гималайская соль для ванн
Розовая соль, соль Мёртвого моря и эфирные масла — всё в одной банке. Снимает напряжение, пахнет блаженством и отлично увлажняет кожу.
Подушка для шеи
Сделана из сетчатого материала, не скользит и крепится на присоски. Больше никаких неудобств — только отдых.
Раздвижной бамбуковый поднос
Для вина, свечей, планшета или книги. Натуральный бамбук, лаконичный стиль и подход к любой ванне.
Многоразовые салфетки для лица
Очищают, отшелушивают и просто приятно ощущаются на коже. Органический хлопок — бонус.
Водонепроницаемый Bluetooth-динамик
Музыка в душе без риска намочить смартфон. Присоска, компактный размер и отличное звучание.
Крышка перелива
Простое решение для тех, у кого вода уходит слишком быстро. Несколько дополнительных сантиметров — и ванна вдруг становится глубже.
Успокаивающее масло для душа
Ладан, ромашка и петигрейн превращают пар душа в аромакокон. Настоящая перезагрузка.
Эстетичная подставка для солей
Латунный держатель и шесть одинаковых баночек — красиво, удобно и по-настоящему по-спа-шному.
Пушистый коврик
Мягкий хлопковый ворс радует ступни и защищает от скольжения. Настоящее облако под ногами.
Ароматное мыло
С морской солью, водорослями и мечтательным морским запахом. Почти как на берегу океана.
Стильный держатель для журналов
Сетчатый, лёгкий, подвешивается куда угодно. Идеален для чтения в ванне.
Подогреваемая повязка на шею
Чечевичный наполнитель, натуральные ткани и расслабление, как после массажа.
Полотенцесушитель
Да, это роскошь. Но выйти из ванны в тёплое полотенце — бесценно.
Роскошь — это не всегда дорого. Иногда достаточно пары заботливых деталей, чтобы простая ванна стала любимым местом уединения. И вы заслуживаете этого каждый день.