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Этот стиль превратит ваш дом в уютное убежище — без ремонта

2:27
Недвижимость

Вы хотите создать в доме атмосферу уюта и гармонии, но не хотите радикально менять интерьер? Скандинавский стиль поможет вам сделать это, привнеся в пространство простоту и практичность, не требуя масштабных изменений.

интерьер экологичный
Фото: https://commons.wikimedia.org by Northlondonfloors, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
интерьер экологичный

Откуда пришел скандинавский стиль

Скандинавский дизайн родился в странах Северной Европы, и с тех пор стал символом гармонии, минимализма и функциональности. В 50-х годах XX века этот стиль получил мировую известность благодаря передвижным выставкам, которые продвигали скандинавский дизайн по Северной Америке. Вскоре он стал известен всему миру, а такие страны, как Швеция, Дания и Норвегия, стали ассоциироваться с красивыми и удобными интерьерами.

Что отличает скандинавский стиль

Основные черты скандинавского дизайна заключаются в сочетании визуальной красоты и практичности. Все предметы интерьера должны быть не только стильными, но и полезными. Простота формы, функциональность и экологичность — вот главные принципы. Скандинавский стиль неизменно использует натуральные материалы, такие как дерево и камень, что способствует созданию теплой и уютной атмосферы. И несмотря на свою минималистичность, такой интерьер всегда эмоционален и не лишен индивидуальности.

Свет и текстиль — важнейшие элементы

Скандинавский стиль учитывает климатические условия северных стран, где светлый день ограничен, а погода часто пасмурная. Поэтому в интерьере делают акцент на использование естественного света: большие окна и много осветительных приборов, которые создают необходимое настроение в любое время года. Также для уюта важен текстиль — мягкие ткани и теплые аксессуары, которые делают пространство более комфортным.

Как добавить скандинавский стиль в свой дом

Важно помнить, что скандинавский стиль — это не только простота, но и долговечность. Он не привязан к моде, что делает его идеальным выбором для любого дома. Чтобы добавить в интерьер элементы этого стиля, достаточно внести небольшие изменения: используйте светлые оттенки, натуральные материалы, простые формы и текстиль с уютными деталями. Главное — создать пространство, в котором будет приятно находиться.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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