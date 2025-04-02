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Кухонный лайфхак, который спасает от засоров — и сантехников

2:08
Недвижимость

Засор в раковине может испортить весь день. Но не спешите бежать за агрессивной химией — всё, что вам нужно, уже стоит на кухонной полке. Пищевая сода и уксус — простое и эффективное средство, которое справится с жиром, волосами и неприятным запахом, не навредив трубам.

Слив
Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слив

Как прочистить слив с помощью соды и уксуса

  • Вскипятите воду — её нужно около двух стаканов.
  • Налейте в слив немного средства для мытья посуды и сразу же добавьте кипяток.
  • Засыпьте в слив чашку пищевой соды.
  • Сразу же залейте чашку уксуса — начнётся активное шипение, это нормально.
  • Подождите 5 минут, затем промойте ещё двумя стаканами кипятка.
  • Включите горячую воду из крана и проверьте, ушёл ли засор.

Если не помогло, повторите процедуру. Иногда требуется два подхода.

Совет: вместо уксуса можно использовать лимонный сок — он не только очищает, но и оставляет приятный аромат.

А если и это не сработало? Попробуйте с солью

Этот способ лучше делать на ночь:

  • Засыпьте в слив стакан соды и полстакана соли.
  • Оставьте на 6-8 часов (или до утра).
  • Утром залейте два стакана кипятка.
  • Промойте горячей водой из крана.

Как часто прочищать слив

  • Каждую неделю: заливайте кипяток с каплей моющего.
  • Каждые 1-3 месяца: применяйте метод с содой.
  • Заменили соду в холодильнике - старую используйте для промывки слива.

Дополнительные советы

  • Установите сеточку на слив, чтобы задерживать волосы и остатки пищи.
  • Никогда не выливайте в раковину жир - он превращается в пробку.
  • При сильных засорах не затягивайте - лучше вызвать сантехника.

Сода и уксус — не волшебство, но работают. Они экологичны, безопасны для труб и стоят копейки. Иногда именно простые средства оказываются самыми эффективными — особенно если применять их регулярно.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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