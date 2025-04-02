Кухонный лайфхак, который спасает от засоров — и сантехников

2:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Засор в раковине может испортить весь день. Но не спешите бежать за агрессивной химией — всё, что вам нужно, уже стоит на кухонной полке. Пищевая сода и уксус — простое и эффективное средство, которое справится с жиром, волосами и неприятным запахом, не навредив трубам.

Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слив

Как прочистить слив с помощью соды и уксуса

Вскипятите воду — её нужно около двух стаканов.

Налейте в слив немного средства для мытья посуды и сразу же добавьте кипяток.

Засыпьте в слив чашку пищевой соды.

Сразу же залейте чашку уксуса — начнётся активное шипение, это нормально.

Подождите 5 минут, затем промойте ещё двумя стаканами кипятка.

Включите горячую воду из крана и проверьте, ушёл ли засор.

Если не помогло, повторите процедуру. Иногда требуется два подхода.

Совет: вместо уксуса можно использовать лимонный сок — он не только очищает, но и оставляет приятный аромат.

А если и это не сработало? Попробуйте с солью

Этот способ лучше делать на ночь:

Засыпьте в слив стакан соды и полстакана соли.

Оставьте на 6-8 часов (или до утра).

Утром залейте два стакана кипятка.

Промойте горячей водой из крана.

Как часто прочищать слив

Каждую неделю: заливайте кипяток с каплей моющего.

заливайте кипяток с каплей моющего. Каждые 1-3 месяца: применяйте метод с содой.

применяйте метод с содой. Заменили соду в холодильнике - старую используйте для промывки слива.

Дополнительные советы

Установите сеточку на слив, чтобы задерживать волосы и остатки пищи.

чтобы задерживать волосы и остатки пищи. Никогда не выливайте в раковину жир - он превращается в пробку.

- он превращается в пробку. При сильных засорах не затягивайте - лучше вызвать сантехника.

Сода и уксус — не волшебство, но работают. Они экологичны, безопасны для труб и стоят копейки. Иногда именно простые средства оказываются самыми эффективными — особенно если применять их регулярно.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



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