Кухонный лайфхак, который спасает от засоров — и сантехников

Засор в раковине может испортить весь день. Но не спешите бежать за агрессивной химией — всё, что вам нужно, уже стоит на кухонной полке. Пищевая сода и уксус — простое и эффективное средство, которое справится с жиром, волосами и неприятным запахом, не навредив трубам.
Если не помогло, повторите процедуру. Иногда требуется два подхода.
Совет: вместо уксуса можно использовать лимонный сок — он не только очищает, но и оставляет приятный аромат.
Этот способ лучше делать на ночь:
Сода и уксус — не волшебство, но работают. Они экологичны, безопасны для труб и стоят копейки. Иногда именно простые средства оказываются самыми эффективными — особенно если применять их регулярно.
Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
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