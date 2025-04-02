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Яркая ошибка в интерьере: почему кухня вызывает стресс и отвращение

2:18
Недвижимость

Иногда в кухне вроде бы всё идеально — и мебель по последнему слову, и еда свежая, и свет уютный… но почему-то находиться там совсем не хочется. Всё дело может быть в цвете — незаметном, но мощном "режиссёре" атмосферы.

Кухня
Фото: freepik.com by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кухня

Красный: не страсть, а спешка

Ярко-красный вызывает не аппетит, а тревогу. Он ассоциируется с опасностью и подсознательно заставляет есть быстрее — как в придорожной закусочной. Хотите тепла без напряжения? Замените его на терракотовый или кирпичный.

Синий: минус аппетит, минус настроение

Холодный синий подавляет выработку грелина — гормона голода. Даже вкусная еда в таком интерьере кажется пресной. Плюс — этот цвет способен понижать настроение. Вместо него подойдут морская пена или аквамарин с серым оттенком: они придадут свежесть, но не "заморозят" обстановку.

Ядовито-зелёный: цвет несъедобного

Кислотно-зелёные и неоновые оттенки сбивают восприятие: в природе нет продуктов такого цвета, и мозг воспринимает их как несъедобные. Лучше выбрать оливковый, мшистый или фисташковый — спокойные, натуральные, уютные.

Чёрный: стильно, но опасно

Глянцевый чёрный поглощает свет и подчеркивает даже малейшие пятна. Кухня начинает напоминать ночной бар. Хотите глубины — выберите матовый графит или тёмно-серый с фактурой.

Грязно-жёлтый: старость вместо уюта

Такой оттенок напоминает пожелтевшую бумагу или разводы от жира. Еда на его фоне выглядит несвежей, а кухня — усталой. Альтернатива — медовый, абрикосовый или карамельный: тёплые и аппетитные.

Белый — не всегда нейтральный

Снежно-белый с синеватым подтоном делает помещение похожим на операционную. Лучше использовать кремовый или молочный оттенок с тёплым подливом.

Главное — баланс

Даже самый удачный цвет испортит впечатление, если взять его слишком много. Универсальная формула:

  • 60 % — нейтральная база

  • 30 % — основной цвет

  • 10 % — акценты

Например, бежевые стены, оливковая мебель и терракотовые полотенца.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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