Яркая ошибка в интерьере: почему кухня вызывает стресс и отвращение

Иногда в кухне вроде бы всё идеально — и мебель по последнему слову, и еда свежая, и свет уютный… но почему-то находиться там совсем не хочется. Всё дело может быть в цвете — незаметном, но мощном "режиссёре" атмосферы.
Ярко-красный вызывает не аппетит, а тревогу. Он ассоциируется с опасностью и подсознательно заставляет есть быстрее — как в придорожной закусочной. Хотите тепла без напряжения? Замените его на терракотовый или кирпичный.
Холодный синий подавляет выработку грелина — гормона голода. Даже вкусная еда в таком интерьере кажется пресной. Плюс — этот цвет способен понижать настроение. Вместо него подойдут морская пена или аквамарин с серым оттенком: они придадут свежесть, но не "заморозят" обстановку.
Кислотно-зелёные и неоновые оттенки сбивают восприятие: в природе нет продуктов такого цвета, и мозг воспринимает их как несъедобные. Лучше выбрать оливковый, мшистый или фисташковый — спокойные, натуральные, уютные.
Глянцевый чёрный поглощает свет и подчеркивает даже малейшие пятна. Кухня начинает напоминать ночной бар. Хотите глубины — выберите матовый графит или тёмно-серый с фактурой.
Такой оттенок напоминает пожелтевшую бумагу или разводы от жира. Еда на его фоне выглядит несвежей, а кухня — усталой. Альтернатива — медовый, абрикосовый или карамельный: тёплые и аппетитные.
Снежно-белый с синеватым подтоном делает помещение похожим на операционную. Лучше использовать кремовый или молочный оттенок с тёплым подливом.
Даже самый удачный цвет испортит впечатление, если взять его слишком много. Универсальная формула:
60 % — нейтральная база
30 % — основной цвет
10 % — акценты
Например, бежевые стены, оливковая мебель и терракотовые полотенца.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, как мыть окна без разводов! Секрет прост: добавьте уксус в воду. Пошаговая инструкция, как добиться идеальной чистоты окон и как часто их мыть.