Бесполезно, вредно, дорого: 7 лайфхаков для уборки, которые работают только в интернете

Кажется, в мире уборки есть правило на каждый шаг: это так делай, то не трогай, тут обязательно вытри по кругу. Но, как признаются профессионалы, многие "золотые" советы на деле не работают — или даже мешают.
Мы собрали 7 таких "бесполезных лайфхаков", которыми давно пора перестать пользоваться. И, конечно, нашли для них разумные альтернативы.
Сухая уборка — пустая трата времени. Вы просто поднимаете пыль в воздух, и она тут же оседает снова. Так вы не очищаете, а просто "перемещаете" грязь по комнате.
Да, он придаёт мягкость и аромат, но ещё и оставляет липкий осадок, портит ткани и мешает стирке. А ещё может сделать одежду более воспламеняемой — особенно хлопковую.
Дезинфицирующие салфетки не всегда убирают, а часто просто размазывают грязь. Плюс, это тонна отходов.
Классика гласит: убирай сверху вниз. Но в жизни часто работает по-другому. Эксперты советуют начинать с деталей: светильников, рамок, вентиляторов.
А потом переходить к середине — полкам, технике, столам — с влажной и сухой салфетками из микрофибры. Такой подход предотвращает возвращение пыли спустя пару минут после уборки.
Современные порошки и режимы стирки позволяют безопасно стирать светлое и цветное вместе — если ткань не новая и не слишком яркая.
Дозаторы в машинках часто становятся рассадником плесени и запахов, особенно если их не чистить регулярно.
Полки магазинов забиты чистящими средствами "для унитаза", "для плиты", "для зеркала"… Но профессионалы используют одно мощное универсальное средство и добавляют немного пищевой соды или гипохлорита при необходимости.
Иногда меньше — лучше, особенно когда речь идёт об уборке. Простой состав, разумный подход и микрофибра творят чудеса. А главное — вы не тратите время и деньги на то, что не работает.
Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
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