Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Остановите выпадение волос! Этот белок может стать спасением для ваших локонов
Легенды ныряльщиков за губками оживают здесь: история деревни Агия Кириаки, живущей морем
Пенсионеры тратят много денег на продукты: как правительство будет с этим бороться
Штрафы за электросамокаты: как новые правила ударят по карману
Йога для защиты страны: вот зачем 72 моряка прошли обучение практике
Собака — не игрушка: как понять, что вы готовы к щенку
Нашли банковскую карту? Вот что опасно с ней делать
Как подсластители обманывают мозг и делают нас голоднее
Загадочные миллионы! Украина распродаёт конфискованные удобрения

Бесполезно, вредно, дорого: 7 лайфхаков для уборки, которые работают только в интернете

3:22
Недвижимость

Кажется, в мире уборки есть правило на каждый шаг: это так делай, то не трогай, тут обязательно вытри по кругу. Но, как признаются профессионалы, многие "золотые" советы на деле не работают — или даже мешают.

Уборка в квартире
Фото: Designed by Freepik by master1305 is licensed under Public domian
Уборка в квартире

Мы собрали 7 таких "бесполезных лайфхаков", которыми давно пора перестать пользоваться. И, конечно, нашли для них разумные альтернативы.

Сухая тряпка против пыли? Увы, мимо

Сухая уборка — пустая трата времени. Вы просто поднимаете пыль в воздух, и она тут же оседает снова. Так вы не очищаете, а просто "перемещаете" грязь по комнате.

Что делать вместо этого

  • Влажная салфетка из микрофибры или специальный пылеулавливающий спрей. Они не только убирают, но и удерживают частицы пыли, а не пускают их обратно в воздух.

Кондиционер для белья — совсем не must-have

Да, он придаёт мягкость и аромат, но ещё и оставляет липкий осадок, портит ткани и мешает стирке. А ещё может сделать одежду более воспламеняемой — особенно хлопковую.

Что делать

  • Простой белый уксус в отсек для полоскания — натуральный смягчитель, антистатик и освежитель в одном флаконе.

Салфетки и бумажные полотенца — неэффективно и неэкологично

Дезинфицирующие салфетки не всегда убирают, а часто просто размазывают грязь. Плюс, это тонна отходов.

Что использовать

  • Микрофибра и универсальное средство. И чище, и экономичнее, и никаких разводов.

Пыль сверху вниз — не всегда лучший способ

Классика гласит: убирай сверху вниз. Но в жизни часто работает по-другому. Эксперты советуют начинать с деталей: светильников, рамок, вентиляторов.

А потом переходить к середине — полкам, технике, столам — с влажной и сухой салфетками из микрофибры. Такой подход предотвращает возвращение пыли спустя пару минут после уборки.

Строго делить белое и цветное — уже не нужно

Современные порошки и режимы стирки позволяют безопасно стирать светлое и цветное вместе — если ткань не новая и не слишком яркая.

Когда стоит разделять

  • Только в случае очень загрязнённых вещей или новинок, которые могут пустить краску.

Заливать средство в отсек — не всегда хорошая идея

Дозаторы в машинках часто становятся рассадником плесени и запахов, особенно если их не чистить регулярно.

Альтернатива

  • Прямо в барабан! Пара ложек моющего средства на дно — и вы избегаете слизи и налёта.

Средство на каждую поверхность — маркетинг, а не необходимость

Полки магазинов забиты чистящими средствами "для унитаза", "для плиты", "для зеркала"… Но профессионалы используют одно мощное универсальное средство и добавляют немного пищевой соды или гипохлорита при необходимости.

Когда всё же стоит купить узкоспециализированное

  • Только если речь о сложных загрязнениях или профессиональной уборке.

Иногда меньше — лучше, особенно когда речь идёт об уборке. Простой состав, разумный подход и микрофибра творят чудеса. А главное — вы не тратите время и деньги на то, что не работает.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Как сода делает капусту сочной, крупной и без вредителей
Садоводство, цветоводство
Как сода делает капусту сочной, крупной и без вредителей Аудио 
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Авто
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Популярное
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода

Узнайте, как мыть окна без разводов! Секрет прост: добавьте уксус в воду. Пошаговая инструкция, как добиться идеальной чистоты окон и как часто их мыть.

Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Как сода делает капусту сочной, крупной и без вредителей
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши
2200 лет тайны: гигантская пирамида в Иудейской пустыне ставит археологов в тупик Игорь Буккер Телевидение России стало парадом якобы постмодернистских симулякров Анна Яковлева Путин начинает следующий этап СВО с выходом на новые условия по Украине Любовь Степушова
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Блогер Меллстрой отправил 5 миллионов рублей на спасение Паши Техника
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Последние материалы
Пенсионеры тратят много денег на продукты: как правительство будет с этим бороться
Штрафы за электросамокаты: как новые правила ударят по карману
Йога для защиты страны: вот зачем 72 моряка прошли обучение практике
Собака — не игрушка: как понять, что вы готовы к щенку
Нашли банковскую карту? Вот что опасно с ней делать
Как подсластители обманывают мозг и делают нас голоднее
Загадочные миллионы! Украина распродаёт конфискованные удобрения
Прикол вышел из-под контроля: Билли Айлиш откликнулась на приглашение исполнителей хита Гламур
Пицца за 10 минут, без духовки и нервов: вкуснее, чем из пиццерии
Растения думают быстрее, чем мы: как природа использует законы квантовой физики
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.