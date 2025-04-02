Бесполезно, вредно, дорого: 7 лайфхаков для уборки, которые работают только в интернете

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Кажется, в мире уборки есть правило на каждый шаг: это так делай, то не трогай, тут обязательно вытри по кругу. Но, как признаются профессионалы, многие "золотые" советы на деле не работают — или даже мешают.

Фото: Designed by Freepik by master1305 is licensed under Public domian Уборка в квартире

Мы собрали 7 таких "бесполезных лайфхаков", которыми давно пора перестать пользоваться. И, конечно, нашли для них разумные альтернативы.

Сухая тряпка против пыли? Увы, мимо

Сухая уборка — пустая трата времени. Вы просто поднимаете пыль в воздух, и она тут же оседает снова. Так вы не очищаете, а просто "перемещаете" грязь по комнате.

Что делать вместо этого

Влажная салфетка из микрофибры или специальный пылеулавливающий спрей. Они не только убирают, но и удерживают частицы пыли, а не пускают их обратно в воздух.

Кондиционер для белья — совсем не must-have

Да, он придаёт мягкость и аромат, но ещё и оставляет липкий осадок, портит ткани и мешает стирке. А ещё может сделать одежду более воспламеняемой — особенно хлопковую.

Что делать

Простой белый уксус в отсек для полоскания — натуральный смягчитель, антистатик и освежитель в одном флаконе.

Салфетки и бумажные полотенца — неэффективно и неэкологично

Дезинфицирующие салфетки не всегда убирают, а часто просто размазывают грязь. Плюс, это тонна отходов.

Что использовать

Микрофибра и универсальное средство. И чище, и экономичнее, и никаких разводов.

Пыль сверху вниз — не всегда лучший способ

Классика гласит: убирай сверху вниз. Но в жизни часто работает по-другому. Эксперты советуют начинать с деталей: светильников, рамок, вентиляторов.

А потом переходить к середине — полкам, технике, столам — с влажной и сухой салфетками из микрофибры. Такой подход предотвращает возвращение пыли спустя пару минут после уборки.

Строго делить белое и цветное — уже не нужно

Современные порошки и режимы стирки позволяют безопасно стирать светлое и цветное вместе — если ткань не новая и не слишком яркая.

Когда стоит разделять

Только в случае очень загрязнённых вещей или новинок, которые могут пустить краску.

Заливать средство в отсек — не всегда хорошая идея

Дозаторы в машинках часто становятся рассадником плесени и запахов, особенно если их не чистить регулярно.

Альтернатива

Прямо в барабан! Пара ложек моющего средства на дно — и вы избегаете слизи и налёта.

Средство на каждую поверхность — маркетинг, а не необходимость

Полки магазинов забиты чистящими средствами "для унитаза", "для плиты", "для зеркала"… Но профессионалы используют одно мощное универсальное средство и добавляют немного пищевой соды или гипохлорита при необходимости.

Когда всё же стоит купить узкоспециализированное

Только если речь о сложных загрязнениях или профессиональной уборке.

Иногда меньше — лучше, особенно когда речь идёт об уборке. Простой состав, разумный подход и микрофибра творят чудеса. А главное — вы не тратите время и деньги на то, что не работает.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



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