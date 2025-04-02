Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дана Борисова разрешила дочери Полине сделать ещё одну пластическую операцию
Малиновая настойка — напиток, который пахнет ягодами и лечит простуду
Картофель с гарантией — самые устойчивые сорта, которые не подведут в 2025 году
Клетка быстрее компьютера: как простой триптофан разрушает наши представления о жизни
Машук, Провал, тишина и запах кофе: маршрут по живым символам Пятигорска
Отдых в СССР: куда ездили отдыхать советские граждане
Добродетель любви: как противостоять ненависти
Террин — кулинарная мозаика, которую съедят первой: делаем правильно
Стейк на завтрак, мясо на ужин — и никакой клетчатки: к чему приводит модная диета

Салфетка, которая умеет больше, чем ты думал: 7 лайфхаков с микрофиброй

2:31
Недвижимость

Думали, что микрофибра нужна только для пыли? А вот и нет. Эта волшебная салфетка умеет гораздо больше — она может сэкономить вам время, нервы и даже деньги.

Уборка в ванной
Фото: Flickr by Aqua Mechanical, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Уборка в ванной

Экраны без разводов и ворса

  • Телевизоры, ноутбуки, смартфоны — всё это притягивает пыль, как магнит. Галия Иванова, основатель Cleaning Estimate, уверяет: микрофибра — идеальный вариант для бережной очистки без царапин и следов. Главное — не мочите её слишком сильно и не давите.

Потёртости на стенах? Не перекрашивайте

  • Темные следы на стенах часто можно удалить обычной салфеткой из микрофибры, слегка смоченной водой. Ронда Уилсон из FreshSpace Cleaning советует добавить каплю средства для мытья посуды или немного соды — пятна исчезают, а краска остаётся.

Сияющая нержавейка

  • Плита, холодильник, духовка — приборы из нержавеющей стали требуют особого ухода. Иванова рекомендует: капните немного уксуса в воду, смочите салфетку и протрите поверхности. Блеск без разводов — как в рекламе.

Шерсть домашних любимцев — не проблема

  • Мокрая микрофибра действует почти как волшебная палочка.

"Её с лёгкостью используют владельцы собак и кошек для быстрой уборки шерсти с мебели и ковров", — отмечает Иванова.

Полировка дерева с заботой

  • Немного лимонного масла на ткань — и деревянные поверхности снова как новые. Иванова делится:

"Так подчёркивается естественный блеск, а заодно и защита от износа".

Закончились насадки для швабры? Используйте микрофибру

  • Не беда, если швабра осталась без сменки. Просто оберните салфетку вокруг основания швабры, заправьте — и вперёд. Уилсон подчёркивает:

"Сухая — для пыли, влажная — для мытья. А главное — стирается и используется снова".

Мелочи в ящиках больше не ускользнут

  • Крошки в углах кухонных ящиков порой не поддаются даже пылесосу. Сухая микрофибра справляется с ними быстро и точно, добираясь туда, куда не пролезает ничего другого.

Салфетка из микрофибры — это не просто тряпочка для пыли. Она заменяет дорогие средства, упрощает сложные задачи и помогает содержать дом в идеальной чистоте без лишних усилий. Один раз попробуете — и точно захотите держать её под рукой в каждой комнате.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Домашние животные
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки Аудио 
Простой шаг по квартире заменяет бег и тренажёры: вы удивитесь результату
Новости спорта
Простой шаг по квартире заменяет бег и тренажёры: вы удивитесь результату Аудио 
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши
Авто
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши Аудио 
Популярное
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода

Узнайте, как мыть окна без разводов! Секрет прост: добавьте уксус в воду. Пошаговая инструкция, как добиться идеальной чистоты окон и как часто их мыть.

Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Как сода делает капусту сочной, крупной и без вредителей
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши
Телевидение России стало парадом якобы постмодернистских симулякров Анна Яковлева Путин начинает следующий этап СВО с выходом на новые условия по Украине Любовь Степушова Зачем нужно лакокрасочное покрытие на авто и почему за ним стоит следить: разбор Дмитрий Плотников
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Блогер Меллстрой отправил 5 миллионов рублей на спасение Паши Техника
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Последние материалы
Картофель с гарантией — самые устойчивые сорта, которые не подведут в 2025 году
Клетка быстрее компьютера: как простой триптофан разрушает наши представления о жизни
Машук, Провал, тишина и запах кофе: маршрут по живым символам Пятигорска
Отдых в СССР: куда ездили отдыхать советские граждане
Добродетель любви: как противостоять ненависти
Террин — кулинарная мозаика, которую съедят первой: делаем правильно
Стейк на завтрак, мясо на ужин — и никакой клетчатки: к чему приводит модная диета
Готовятся взорвать науку: в Европе строят новый коллайдер
Железные дороги СССР: самые быстрые и комфортные поезда
Гости на пороге? Этот заливной пирог спасёт ужин за 30 минут
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.