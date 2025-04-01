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Жильё в Нижнем Новгороде: сколько стоили квартиры раньше и сейчас

1:37
Недвижимость

Ещё несколько лет назад квартиры в популярных жилых комплексах Нижнего Новгорода стоили в разы дешевле. Одна из местных жительниц решила сравнить, насколько изменились цены на жильё, и поделилась впечатляющими цифрами в своих соцсетях.

нижний новгород
Фото: web.archive.org by Aleksey Igonin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
нижний новгород

Резкий рост стоимости

Квартиры в "Новой Кузнечихе" в 2017 году продавались за 1,7 млн рублей. Сейчас их цена достигла 5,2 млн рублей. В Анкудиновке 10 лет назад жильё можно было купить всего за 800 тысяч рублей, а теперь — за 4,6 млн рублей.

В KM Tower Plaza на улице Горького цены увеличились ещё стремительнее: в 2021 году квартира стоила 3 млн рублей, а в 2025 году её уже продают за 9,5 млн рублей. В KM River за два года стоимость выросла с 2,7 до 6,2 млн рублей.

Подорожание в новых ЖК

Даже за последние пару лет цены заметно подскочили. Например, в "Савин парке" с 2023 по 2025 годы стоимость квартир увеличилась с 2,5 до 3,7 млн рублей.

Такое подорожание заставляет многих задуматься: стоит ли ждать дальнейшего роста цен или уже сейчас вкладываться в недвижимость. Подробности в материале newsnn.ru

Уточнения

Ни́жний Но́вгород (в разговорной речи часто Нижний, c XIII по XVII век — Но́вгород Низо́вской земли́, с 7 октября 1932 года по 22 октября 1990 года — Го́рький) — город в центральной России, административный центр Приволжского федерального округа и Нижегородской области. Основан по некоторым оценкам 4 (10) февраля 1221 года владимирским князем Юрием Всеволодовичем как пограничная крепость.

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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