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Септик для частного дома — какую ошибку допускают почти все владельцы

1:35
Недвижимость

Владельцы частных домов рано или поздно сталкиваются с выбором септика. И сделать его не так просто: вариантов много, а нюансов ещё больше.

септик
Фото: https://commons.wikimedia.org by Project Kei, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
септик

Начнём с базового вопроса: зачем вообще нужен септик

Это устройство локальной канализации, которое очищает сточные воды. Самый простой вариант — накопительный. Он просто накапливает стоки, и их нужно регулярно откачивать.

Чуть сложнее — септики-отстойники: они состоят из нескольких камер, в которых вода проходит этапы очистки. Но такие системы не работают в условиях с глинистой почвой или высоким уровнем грунтовых вод.

Самые продвинутые — это станции глубокой биологической очистки. Они требуют электричества, но очищают воду до 98% — её можно даже использовать для полива. Правда, они чувствительны к ошибкам при установке.

На что обратить внимание при выборе

Вот ключевые параметры:

  • Производительность — зависит от количества проживающих и объема воды.
  • Материал и герметичность — пластик безопаснее, бетон — долговечнее.
  • Климат — не все модели выдержат зимние морозы.
  • Санитарные нормы — расстояние до дома, колодца и границ строго регламентировано.
  • Обслуживание — любой септик требует ухода, пусть и разного.
  • И наконец — качество. Лучше не экономить: дешевый септик может привести к большим проблемам. А вот грамотно установленная система прослужит десятилетия.

Уточнения

Септик для очистки сточных вод (отстойник; англ. Septic tank, от греч. σηπτικός - гнилостный и англ. tank - резервуар) — сооружение для механической очистки сточных вод отстаиванием с анаэробным сбраживанием их осадка.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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