Пристройка без проблем: как расширить дом и не пожалеть

Когда комната становится тесной, а дом кажется "маловат", не обязательно переезжать — можно просто пристроить дополнительное помещение. Один из самых быстрых и недорогих вариантов — каркасная пристройка. Она может быть жилой или хозяйственной, использоваться как кладовка, мастерская или даже отдельная комната. Главное — грамотно подойти к строительству.
Каркасная технология позволяет:
Однако есть и минусы:
Важно: ошибки в проектировании или строительстве могут привести к проблемам уже после первой зимы. Лучше заранее проконсультироваться со специалистами.
Фли́гель (от нем. Flügel, основное значение — крыло, боковая пристройка) — вспомогательная пристройка к жилому или нежилому дому, а также отдельно стоящая второстепенная постройка.
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