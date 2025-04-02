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Купили дом — а теперь платим втрое больше: как не повторить чужих ошибок

2:27
Недвижимость

На первый взгляд, выбор дома — дело простое. Увидел подходящий вариант, понравился внешний вид, устроила цена — и вот уже мысленно обустраиваешь кухню. Но стоит сделать один неверный шаг, и мечта может обернуться дорогостоящими проблемами. Разбираемся, на что нужно обращать внимание, чтобы покупка дома не стала разочарованием.

Макет дома и монеты на столе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Макет дома и монеты на столе

Начните с локации

Прежде всего — подумайте о месте. Сколько времени займёт дорога до работы? Есть ли поблизости школы, магазины, больницы? А как с транспортом — часто ли ходят автобусы, удобно ли добираться до центра? Эти вопросы стоит задать себе до того, как вы влюбитесь в уютный фасад.

Важный момент — изучите не только инфраструктуру, но и соседей. Пообщайтесь с ними: узнаете о районе и даже о скрытых проблемах дома больше, чем из любого объявления.

Участок — больше, чем просто земля

Прежде чем осматривать сам дом, внимательно изучите участок. Заросший бурьяном сад, нарушенные границы с соседями или незаконные постройки могут превратить вашу покупку в головную боль.

Помните: расстояние от дома до соседнего участка должно быть не менее 3 метров, а все постройки — зарегистрированы в кадастре.

Дом снаружи и изнутри

Трещины на стенах, перекошенные окна, проблемы с крышей — всё это нельзя оставлять без внимания. Особенно внимательно осмотрите фундамент и чердак. Влажность, плесень, следы протеканий — признаки серьезных дефектов. А если продавец всё же умолчал о проблемах — это повод для торга.

Не забывайте и о деталях. Состояние дверей и окон может указать на "гуляющий" фундамент, а их открытое положение — на попытку скрыть перекос. Попробуйте их закрыть — это многое прояснит.

Проверяем коммуникации

Заработают ли все приборы, если включить их одновременно? Выдержит ли сеть нагрузку? Обязательно проверьте это.

Также уточните источник водоснабжения — скважина, колодец или централизованная система. Не стесняйтесь попросить включить отопление, даже летом: спустя 30 минут батареи должны быть тёплыми, без протечек.

И не забудьте про канализацию — слив воды в унитазе покажет, насколько исправно всё работает.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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