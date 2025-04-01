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Список городов, где вторичное жильё теперь можно купить выгодно

3:57
Недвижимость

С 1 апреля в России стартовала новая волна льготной семейной ипотеки: теперь её можно оформить не только на новостройки, но и на жильё в домах младше 20 лет на вторичном рынке. Программа охватила около 900 городов, в том числе те, где строят мало или не строят вообще. Аналитики Restate изучили, как изменятся цены и условия покупки в этих локациях — от северных промышленных центров до черноморских курортов.

Ключи от квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ключи от квартиры

Что изменилось

Семейную ипотеку под 6% теперь можно взять на "вторичку", если:

  • В семье есть ребёнок до 6 лет включительно;

  • Квартира расположена в доме младше 20 лет.

Так государство решает проблему отсутствия новостроек в большинстве регионов: более чем в 70% российских городов ничего не строится из-за нерентабельности, сообщает витрина недвижимости Restate. ru

Курортные города: подогреваемый интерес

Геленджик

  • Цена за кв. м: 250 тыс. ₽

  • 2-комнатная (48 м²): 11,3 млн ₽

  • Первоначальный взнос: 2,3 млн ₽

  • Платёж в месяц: 54 тыс. ₽

Здесь, несмотря на малое количество новостроек, на рынке есть новые дома, подходящие под условия программы. Прогноз: рост цен на "молодые" дома и снижение — на "старую" панель.

Туапсе и Горячий Ключ

  • Цена за кв. м: 145 тыс. ₽

  • 2-комнатная (57 м²): 8 млн ₽

  • Платёж в месяц: 35 тыс. ₽

В этих городах стройка практически остановлена. Цены стабильны, конкуренция — низкая. Удобный вариант для переезда или отдыха.

Переславль-Залесский

  • 2-комнатная: от 4,4 млн ₽

  • Платёж: около 24 тыс. ₽

Город интересен как локация для инвестиций в аренду: "Золотое кольцо" России, туристический трафик.

Промышленные города: дешево, но сложно

Мурманск

  • Цена за кв. м: 110 тыс. ₽

  • 3-комнатная: менее 5 млн ₽

  • Платёж: 28,3 тыс. ₽

Несмотря на развитую промышленность, жилой фонд старый. Новостроек мало, но для тех, кто решится, — интересное предложение.

Норильск

  • Цена за кв. м: 89 тыс. ₽

  • 4-комнатная (100 м²): 5,3 млн ₽

  • Платёж: 20-21 тыс. ₽

Город изолирован, но предложения есть. Цены упали, и это может привлечь покупателей, не боящихся климатических условий.

Комсомольск-на-Амуре

  • Преобладает сталинский фонд, новых домов почти нет. Спрос держится на уровне, благодаря престижности "сталинок".

Орск

  • Рост цен за год: +24%

  • Цена "трёшки" в панельном доме: от 3,7 млн ₽

  • Жильё под "семейку": от 6 млн ₽

Парадокс: несмотря на трудности, цены растут. Интерес вызывает небольшое новое строительство.

Итоги и прогнозы

  • Где выгодно брать ипотеку сейчас: Туапсе, Горячий Ключ, Норильск, Мурманск — здесь самые низкие платежи при разумной площади.

  • Где ждать роста цен: Геленджик, Переславль — благодаря популярности и инвестиционной привлекательности.

  • Главная проблема: жильё младше 20 лет — редкость. Владельцам новых домов легче продать, остальным — придётся снижать цены.

Расширенная программа семейной ипотеки может оживить вторичный рынок в небольших городах, но вряд ли запустит волну нового строительства. А вот ценовой разрыв между "молодыми" и "старыми" квартирами почти наверняка вырастет.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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