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Галогенная печь вытесняет фритюрницы: вот почему все меняют свои устройства

1:28
Недвижимость

Возвращение старой легенды: чем теперь заменяют фритюрницы с горячим воздухом? Когда-то они были на пике популярности — фритюрницы с функцией горячего воздуха сулили быстрое и полезное приготовление блюд без масла. Казалось, что это идеальное решение для кухни будущего. Но, похоже, их звезда закатывается.

галогенная печь
Фото: https://commons.wikimedia.org by Turaids, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
галогенная печь

На сцене — галогенная печь

На смену приходит новое устройство, уже покорившее сердца пользователей. И, что особенно приятно, оно заметно дешевле.

Речь идёт о галогенном духовом шкафе. Этот компактный прибор готовит еду с помощью лампы, расположенной в крышке. Стеклянная чаша, в которой размещаются продукты, окружена металлической корзиной — обжечься почти невозможно. А благодаря умной регулировке температуры (от 60°C до 240°C), блюда получаются с корочкой, но без пересушивания.

"Настоящая" фритюрница

Пользователи соцсетей называют её "настоящей фритюрницей", намекая, что это и есть оригинальный способ полезного приготовления пищи.

Устоит ли тренд

И пока одни спорят, устоит ли она перед временем или исчезнет, как очередной тренд, другие уже успели заменить привычную фритюрницу на эту недорогую и удобную альтернативу.

Ну а кто-то просто использует старую добрую духовку — она, как ни крути, всё ещё работает.

Уточнения

Галоге́нная (галоге́новая) ла́мпа - лампа накаливания, в баллон которой добавлен буферный газ: пары галогенов (брома или иода). Буферный газ повышает срок службы лампы до 2000-4000 часов и позволяет повысить температуру спирали.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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