Галогенная печь вытесняет фритюрницы: вот почему все меняют свои устройства

Возвращение старой легенды: чем теперь заменяют фритюрницы с горячим воздухом? Когда-то они были на пике популярности — фритюрницы с функцией горячего воздуха сулили быстрое и полезное приготовление блюд без масла. Казалось, что это идеальное решение для кухни будущего. Но, похоже, их звезда закатывается.
На смену приходит новое устройство, уже покорившее сердца пользователей. И, что особенно приятно, оно заметно дешевле.
Речь идёт о галогенном духовом шкафе. Этот компактный прибор готовит еду с помощью лампы, расположенной в крышке. Стеклянная чаша, в которой размещаются продукты, окружена металлической корзиной — обжечься почти невозможно. А благодаря умной регулировке температуры (от 60°C до 240°C), блюда получаются с корочкой, но без пересушивания.
Пользователи соцсетей называют её "настоящей фритюрницей", намекая, что это и есть оригинальный способ полезного приготовления пищи.
И пока одни спорят, устоит ли она перед временем или исчезнет, как очередной тренд, другие уже успели заменить привычную фритюрницу на эту недорогую и удобную альтернативу.
Ну а кто-то просто использует старую добрую духовку — она, как ни крути, всё ещё работает.
Галоге́нная (галоге́новая) ла́мпа - лампа накаливания, в баллон которой добавлен буферный газ: пары галогенов (брома или иода). Буферный газ повышает срок службы лампы до 2000-4000 часов и позволяет повысить температуру спирали.
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