Ваша кухня заблестит: неожиданный способ убрать налёт с кранов

1:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы замечали белые пятна и жёлтые разводы на кранах на кухне и в ванной? Причина — жёсткая вода, насыщенная кальцием и магнием. Со временем эти минеральные отложения превращаются в плотную корку, которая не только портит внешний вид сантехники, но и снижает напор воды.

Фото: flickr. com by cogdogblog, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кухонный кран

Однако есть способ справиться с этим, не прибегая к агрессивным химическим средствам. Причём всё, что вам нужно, скорее всего уже есть на вашей кухне.

Натуральное решение — лимон

Лимон содержит лимонную кислоту, которая прекрасно справляется с солевыми отложениями. Главное — использовать свежий фрукт, а не сок из бутылки: в натуральном лимоне концентрация кислоты выше, а значит — эффект сильнее.

Разрежьте лимон пополам и приложите одну половинку к крану, закрепив её резинкой. Если отложения обширные и стойкие, выжмите лимон в миску, смочите в соке тряпочку и оберните ею кран, особенно в проблемных местах.

Дайте лимонной кислоте поработать хотя бы пару часов — а лучше оставить на ночь. Утром снимите тряпку, тщательно промойте кран водой и протрите — он снова будет блестеть, как новый.

Идеальная чистота — без усилий

Чтобы сохранить эффект надолго, после каждого мытья насухо вытирайте кран. А ещё можно протереть его кусочком пергаментной бумаги — такой, как используют для выпечки. Это создаст тонкий защитный слой, который замедлит накопление извести.

Милли Фуллер советует не запускать проблему: регулярный уход и простые натуральные средства помогут избежать сложной очистки в будущем.

Уточнения

Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.



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