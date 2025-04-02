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Никакой химии: утюг засиял от простой зубной пасты

2:27
Недвижимость

Это средство творит чудеса: как быстро очистить утюг без лишней химии. Вас удивит, насколько просто вернуть блеск даже самому запущенному утюгу. Ни дорогие средства, ни специальные салфетки не понадобятся — всё, что нужно, уже есть у вас дома.

Глажка
Фото: 500px by Andrew Roberts, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Глажка

Паста из соды: борется с налётом за пару минут

Если подошва утюга потемнела или покрылась странными пятнами, самое время приготовить простейшую пасту. Смешайте две столовые ложки соды с небольшим количеством воды до получения густой массы. Нанесите её на остывшую подошву мягкой тряпочкой или губкой, аккуратно потрите, а потом протрите влажной тканью. Дайте полностью высохнуть — и увидите разницу.

Уксус против накипи: работает мягко, но эффективно

Жёсткая вода — главный враг любого утюга. Чтобы избавиться от накипи, смешайте уксус и воду в равных пропорциях. Смочите тряпку и тщательно протрите подошву. Для прочистки паровых отверстий налейте смесь в резервуар и включите пар. После этого промойте утюг чистой водой, чтобы не осталось запаха уксуса.

Ожоги? Замените пятновыводитель на… зубную пасту

Если ткань пригорела, а след остался на подошве — берите обычную белую зубную пасту (не гелевую). Нанесите на тряпочку и круговыми движениями обработайте поверхность. Потом смойте влажной тканью и дайте утюгу высохнуть.

Соль и "глажка" — неожиданно мощное сочетание

Старый, но надёжный способ: насыпьте соль на кухонное полотенце, разогрейте утюг на минимуме и аккуратно "погладьте" соль. Грязь останется на крупицах. После остывания вытрите сухой тканью.

А как быть с забитыми паровыми отверстиями?

Здесь выручит ватная палочка. Смочите её в уксусе или дистиллированной воде и аккуратно прочистите каждое отверстие. Так пар снова будет выходить равномерно.

Несколько советов напоследок:

  • После каждого использования выливайте остатки воды.
  • По возможности используйте дистиллированную воду.
  • Регулярно протирайте подошву влажной тряпкой.

Эти простые действия помогут сохранить технику в отличном состоянии и продлят срок службы утюга.

Уточнения

На́кипь - твёрдые отложения, образующиеся на тех поверхностях теплообменных аппаратов, на которых происходит нагревание (кипение, испарение) воды с растворёнными солями жёсткости.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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