Никакой химии: утюг засиял от простой зубной пасты

Это средство творит чудеса: как быстро очистить утюг без лишней химии. Вас удивит, насколько просто вернуть блеск даже самому запущенному утюгу. Ни дорогие средства, ни специальные салфетки не понадобятся — всё, что нужно, уже есть у вас дома.
Если подошва утюга потемнела или покрылась странными пятнами, самое время приготовить простейшую пасту. Смешайте две столовые ложки соды с небольшим количеством воды до получения густой массы. Нанесите её на остывшую подошву мягкой тряпочкой или губкой, аккуратно потрите, а потом протрите влажной тканью. Дайте полностью высохнуть — и увидите разницу.
Жёсткая вода — главный враг любого утюга. Чтобы избавиться от накипи, смешайте уксус и воду в равных пропорциях. Смочите тряпку и тщательно протрите подошву. Для прочистки паровых отверстий налейте смесь в резервуар и включите пар. После этого промойте утюг чистой водой, чтобы не осталось запаха уксуса.
Если ткань пригорела, а след остался на подошве — берите обычную белую зубную пасту (не гелевую). Нанесите на тряпочку и круговыми движениями обработайте поверхность. Потом смойте влажной тканью и дайте утюгу высохнуть.
Старый, но надёжный способ: насыпьте соль на кухонное полотенце, разогрейте утюг на минимуме и аккуратно "погладьте" соль. Грязь останется на крупицах. После остывания вытрите сухой тканью.
Здесь выручит ватная палочка. Смочите её в уксусе или дистиллированной воде и аккуратно прочистите каждое отверстие. Так пар снова будет выходить равномерно.
Эти простые действия помогут сохранить технику в отличном состоянии и продлят срок службы утюга.
На́кипь - твёрдые отложения, образующиеся на тех поверхностях теплообменных аппаратов, на которых происходит нагревание (кипение, испарение) воды с растворёнными солями жёсткости.
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