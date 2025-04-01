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Эти старинные детали в интерьере могут повысить стоимость вашего дома на тысячи

2:43
Недвижимость

В лондонских домах тихо происходит возрождение старинной архитектуры. Традиционная обшивка, которая когда-то считалась устаревшей, снова находит отклик у домовладельцев. Минимализм и гладкие отделки уже не в моде, и всё больше людей выбирают возвращение к классическому стилю, включая декоративную потолочную лепнину.

Прихожая в квартире
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Прихожая в квартире

Зачем же этот стиль возвращается сейчас

В Лондоне, с его богатым историческим наследием, старинные дома с георгианскими и викторианскими элементами имеют неповторимый шарм, который был утерян в процессе модернизации. Многие дома лишились этих уникальных деталей, но сейчас владельцы снова открывают для себя привлекательность традиционной отделки, что не только восстанавливает атмосферу прошлого, но и увеличивает ценность недвижимости.

Одной из причин популярности ковинга является его неподвластная времени элегантность. Плавные линии георгианских карнизов и витиеватые формы эдвардианских розеток добавляют помещению утонченности. Такой стиль подходит как для просторных гостиных, так и для маленьких комнат, создавая гармонию в интерьере. Вдобавок, традиционная отделка контрастирует с минималистским дизайном, подчеркивая его простоту и элегантность.

В последние годы увеличился интерес к реставрации и ремонту в старинном стиле. Социальные сети и телевизионные программы вдохновляют людей на смешение старого и нового, что помогает сохранять историческую атмосферу, не забывая о современных тенденциях. Это позволяет создать уникальные пространства, сочетающие стиль и функциональность.

Инвестирование в реставрацию традиционной отделки становится еще более привлекательным в условиях высококонкурентного рынка недвижимости. Элементы, такие как оригинальные карнизы и розетки, могут значительно повысить стоимость дома, делая его более уникальным и ценным для покупателей.

Кроме того, достижения в области материалов и технологий упростили установку таких элементов. Современные отделочные материалы, такие как полиуретан, имитируют старинную штукатурку и легко устанавливаются, что делает этот процесс доступным для большего числа людей.

Возвращение к традиционному ковингу — это не просто ностальгия по прошлому. Это способ сохранить архитектурное наследие Лондона, сочетая его с современным стилем и комфортом. В конце концов, такая отделка — это не просто украшение, а часть истории и культуры, которая придает дому особый характер.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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