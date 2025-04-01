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Необычная кнопка в стиральной машине, о которой все молчали! Уборка стала проще

2:01
Недвижимость

Вы когда-нибудь задумывались, что скрывается за выдвижным ящиком стиральной машины? Оказавшись в центре обсуждения в популярной группе по уборке, пользовательница  Tiktok по имени Фейт шокировала всех своим открытием, которое может изменить ваши привычки по уходу за техникой.

Стиральная машина
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стиральная машина

Фейт поделилась постом, который сразу привлек внимание. Она рассказала, как, наконец, обнаружила скрытую кнопку на выдвижном ящике своей стиральной машины. Эта кнопка позволяла снять отделение для моющих средств, что упрощает его чистку. Оказавшись потрясенной, когда обнаружила, сколько грязи накопилось в ящике, Фейт решилась на кардинальные меры.

Вооружившись горячей водой, средством для мытья посуды, зубной щеткой и тряпкой, она провела полную очистку. Результат поразил:

«Как же я могла не знать об этом?!», — написала она, прикрепив фотографии до и после.

Фейт с улыбкой призналась, что теперь, благодаря этому открытию, чувствует себя настоящей хозяйкой, и поблагодарила группу за полезные советы.

Этот случай быстро стал вирусным

Среди комментариев можно было увидеть удивление и благодарность. Мэнди призналась, что каждый день учится чему-то новому:

«Сегодня узнала об этом, спасибо тебе!»

Джей Джей не могла поверить, что эта верхняя часть действительно вынимается и воскликнула, что будет пробовать прямо сейчас.

Мэри, в свою очередь, была так удивлена, что сразу побежала проверять свою стиральную машину:

«Ты серьезно? Я всегда мучалась, пытаясь очистить это место, а можно было просто вытащить?!»

Это открытие стало настоящим откровением для многих, кто и не подозревал, что с помощью такой простой кнопки можно так легко поддерживать чистоту в доме. Кому-то этот совет был полезен, а кому-то — настоящим откровением.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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