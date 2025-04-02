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Оставлять ключ в замке: безопасность или риск? Рассказываем все нюансы

1:22
Недвижимость

​Оставлять ключ в замке с внутренней стороны двери — спорная практика с точки зрения безопасности. С одной стороны, это может предотвратить вставку ключа снаружи, усложняя проникновение злоумышленников. С другой стороны, опытные взломщики могут использовать специальные инструменты, чтобы вытолкнуть или провернуть оставленный ключ, получив доступ в помещение.

Ручка и замок на входной двери
Фото: flickr.com by Брусника, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ручка и замок на входной двери

Кроме того, оставленный в замке ключ может быть выдвинут и извлечен из-под двери, особенно если конструкция двери устаревшая или имеет щели.

Ещё одним риском является возможность случайного захлопывания двери с ключом внутри, что делает невозможным её открытие снаружи даже при наличии запасного ключа. В таких ситуациях часто требуется помощь профессионального слесаря, что связано с дополнительными затратами и неудобствами.

Согласно некоторым приметам, оставленный в замке ключ может символизировать незаконченное действие или привлекать негативную энергию, что может вызывать чувство тревоги или незащищённости у жильцов. ​

С учётом вышеизложенного, рекомендуется не оставлять ключ в замке с внутренней стороны. Для повышения безопасности лучше инвестировать в качественные двери с прочной конструкцией и надёжными замками высокого класса защиты. 

Уточнения

Ключ — инструмент, предназначенный для открытия замко́в.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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