Оставлять ключ в замке: безопасность или риск? Рассказываем все нюансы

1:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

​Оставлять ключ в замке с внутренней стороны двери — спорная практика с точки зрения безопасности. С одной стороны, это может предотвратить вставку ключа снаружи, усложняя проникновение злоумышленников. С другой стороны, опытные взломщики могут использовать специальные инструменты, чтобы вытолкнуть или провернуть оставленный ключ, получив доступ в помещение.

Фото: flickr.com by Брусника, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Ручка и замок на входной двери

Кроме того, оставленный в замке ключ может быть выдвинут и извлечен из-под двери, особенно если конструкция двери устаревшая или имеет щели.

Ещё одним риском является возможность случайного захлопывания двери с ключом внутри, что делает невозможным её открытие снаружи даже при наличии запасного ключа. В таких ситуациях часто требуется помощь профессионального слесаря, что связано с дополнительными затратами и неудобствами.

Согласно некоторым приметам, оставленный в замке ключ может символизировать незаконченное действие или привлекать негативную энергию, что может вызывать чувство тревоги или незащищённости у жильцов. ​

С учётом вышеизложенного, рекомендуется не оставлять ключ в замке с внутренней стороны. Для повышения безопасности лучше инвестировать в качественные двери с прочной конструкцией и надёжными замками высокого класса защиты.

Уточнения

Ключ — инструмент, предназначенный для открытия замко́в.

