Стиралка пахнет болотом? Вот как эффективно очистить её с помощью уксуса и соды

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

​Для поддержания чистоты и продления срока службы стиральной машины рекомендуется регулярно очищать её от накипи, плесени и неприятных запахов.

Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Стиральная машина

Один из эффективных и доступных методов — использование уксуса и пищевой соды.​

Начните с обработки резинового уплотнителя дверцы: смочите ткань в белом уксусе и тщательно протрите поверхность, чтобы удалить загрязнения и плесень.

Затем налейте два стакана белого уксуса в отсек для моющих средств или непосредственно в барабан машины. Установите самый продолжительный режим стирки с высокой температурой и запустите цикл без загрузки белья.

После завершения первого цикла добавьте полстакана пищевой соды в барабан и повторите процесс на том же режиме. По окончании второго цикла протрите внутренние поверхности машины влажной тканью из микрофибры, удаляя остатки загрязнений.

Проводя такую чистку ежемесячно, вы обеспечите эффективную работу стиральной машины и предотвратите появление неприятных запахов.​

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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