Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избавиться от шершней в саду: эффективные и быстрые методы
Как спасти права после обгона: лазейка в ПДД, которую почти никто не использует
Болгария запускает Вертикальный газовый коридор: что это даст Европе
Нужно было сделать этот шаг: Дарья Касаткина рассказала о переходе под австралийский флаг
Секреты идеального маникюра: рассказываем, какие оттенки лака подойдут на каждый день
Живое чудо у подводного вулкана! Как горячая вода даёт новую жизнь белым скатам
Мать года Оксана Самойлова рассказала детям, что их всех нашли на помойке
Секреты микроволновки: 10 непростительных ошибок, которые портят вашу еду
Оставлять ключ в замке: безопасность или риск? Рассказываем все нюансы

Плита засияет как новая: всего 2 копеечных средства отмоют въевшийся жир за 30 минут

0:57
Недвижимость

​Для эффективного и экологичного очищения вашей плиты от жировых пятен и загрязнений можно использовать смесь лимонного сока и уксуса.

Кухня с газовой плитой
Фото: commons.wikimedia.org by Н .Фасхутдинова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кухня с газовой плитой

Сначала снимите решётки и замочите их в тёплом мыльном растворе для облегчения удаления загрязнений. Затем приготовьте чистящий раствор, смешав в пульверизаторе уксус с водой и добавив сок одного лимона для усиления действия и придания приятного аромата.

Распылите полученную смесь на внутренние поверхности духовки и плиты, особенно на наиболее загрязнённые участки, и оставьте на 30 минут.

После этого протрите поверхности мягкой губкой или тряпкой, смоченной в тёплой воде, чтобы удалить остатки грязи и чистящего раствора.

Этот метод позволяет эффективно очистить кухонные поверхности с минимальными затратами и без использования агрессивных химических веществ.

Уточнения

Га́зовая плита́ — кухонная плита, использующая в качестве топлива горючий газ. Может использоваться природный газ из городской газовой сети или сжиженный газ из баллонов или газгольдеров.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши
Авто
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши Аудио 
Как сода делает капусту сочной, крупной и без вредителей
Садоводство, цветоводство
Как сода делает капусту сочной, крупной и без вредителей Аудио 
Шторка в ванной больше не в моде — вот чем её заменить
Недвижимость
Шторка в ванной больше не в моде — вот чем её заменить Аудио 
Популярное
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода

Узнайте, как мыть окна без разводов! Секрет прост: добавьте уксус в воду. Пошаговая инструкция, как добиться идеальной чистоты окон и как часто их мыть.

Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши
Миф о 10 000 шагах: вот что говорит наука о похудении
Почему мотоциклы Днепр и Урал до сих пор популярны за границей Дмитрий Плотников США не удалось принудить страны Карибского бассейна отказаться от услуг кубинских врачей Любовь Степушова Волшебник Мерлин и король Артур: как технологии помогли раскрыть древнюю легенду Игорь Буккер
Блогер Меллстрой отправил 5 миллионов рублей на спасение Паши Техника
Как сода делает капусту сочной, крупной и без вредителей
Бузова показала, какой сюрприз устроила маме в день её рождения: это святое
Бузова показала, какой сюрприз устроила маме в день её рождения: это святое
Последние материалы
Болгария запускает Вертикальный газовый коридор: что это даст Европе
Нужно было сделать этот шаг: Дарья Касаткина рассказала о переходе под австралийский флаг
Секреты идеального маникюра: рассказываем, какие оттенки лака подойдут на каждый день
Живое чудо у подводного вулкана! Как горячая вода даёт новую жизнь белым скатам
Мать года Оксана Самойлова рассказала детям, что их всех нашли на помойке
Секреты микроволновки: 10 непростительных ошибок, которые портят вашу еду
Оставлять ключ в замке: безопасность или риск? Рассказываем все нюансы
Загорелся чек — паника не поможет: рассказываем, как выяснить причину за 5 минут
30 килограммов ярости: как бобры защищают территорию и чем это грозит людям
Спите, едите, но не восстанавливаетесь? Один дефицит всё портит
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.