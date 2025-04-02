Плита засияет как новая: всего 2 копеечных средства отмоют въевшийся жир за 30 минут

Для эффективного и экологичного очищения вашей плиты от жировых пятен и загрязнений можно использовать смесь лимонного сока и уксуса.
Сначала снимите решётки и замочите их в тёплом мыльном растворе для облегчения удаления загрязнений. Затем приготовьте чистящий раствор, смешав в пульверизаторе уксус с водой и добавив сок одного лимона для усиления действия и придания приятного аромата.
Распылите полученную смесь на внутренние поверхности духовки и плиты, особенно на наиболее загрязнённые участки, и оставьте на 30 минут.
После этого протрите поверхности мягкой губкой или тряпкой, смоченной в тёплой воде, чтобы удалить остатки грязи и чистящего раствора.
Этот метод позволяет эффективно очистить кухонные поверхности с минимальными затратами и без использования агрессивных химических веществ.
Га́зовая плита́ — кухонная плита, использующая в качестве топлива горючий газ. Может использоваться природный газ из городской газовой сети или сжиженный газ из баллонов или газгольдеров.
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