Забудьте о химии: вот как 2 копеечных средства с кухни отмоют унитаз от налёта

1:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Налёт на унитазе — распространённая проблема, особенно в регионах с жёсткой водой, но избавиться от него можно с помощью как народных, так и химических средств.

Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чистка унитаза

Один из самых эффективных способов — использование уксуса и пищевой соды: налейте чашку уксуса в унитаз, оставьте на полчаса, затем добавьте две столовые ложки соды, подождите ещё 15 минут, почистите щёткой и смойте.

Лимонная кислота также отлично справляется с налётом — просто насыпьте несколько ложек в воду и оставьте на ночь, а утром прочистите поверхность. Некоторые используют газированные напитки с ортофосфорной кислотой, но их эффективность ниже.

Если налёт сильный, можно воспользоваться специализированными химическими средствами — они работают быстрее, но требуют осторожности, поэтому надевайте перчатки и проветривайте помещение.

Чтобы предотвратить такую проблему, стоит регулярно чистить унитаз, устанавливать фильтры для смягчения воды и устранять протечки.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.



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