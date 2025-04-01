Забудьте о химии: вот как 2 копеечных средства с кухни отмоют унитаз от налёта

Налёт на унитазе — распространённая проблема, особенно в регионах с жёсткой водой, но избавиться от него можно с помощью как народных, так и химических средств.
Один из самых эффективных способов — использование уксуса и пищевой соды: налейте чашку уксуса в унитаз, оставьте на полчаса, затем добавьте две столовые ложки соды, подождите ещё 15 минут, почистите щёткой и смойте.
Лимонная кислота также отлично справляется с налётом — просто насыпьте несколько ложек в воду и оставьте на ночь, а утром прочистите поверхность. Некоторые используют газированные напитки с ортофосфорной кислотой, но их эффективность ниже.
Если налёт сильный, можно воспользоваться специализированными химическими средствами — они работают быстрее, но требуют осторожности, поэтому надевайте перчатки и проветривайте помещение.
Чтобы предотвратить такую проблему, стоит регулярно чистить унитаз, устанавливать фильтры для смягчения воды и устранять протечки.
Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.
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