Эти простые действия ускорят работу любого смарт-телевизора — попробуйте прямо сейчас

1:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если ваш смарт-телевизор начал работать медленно и долго откликается на команды, есть несколько эффективных способов ускорить его работу.

Фото: commons.wikimedia.org by Stephan Legachev, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Телевизор

Во-первых, стоит очистить память и удалить ненужные приложения — чем больше программ установлено, тем больше ресурсов они потребляют. Очистка кэша также помогает освободить место и ускорить загрузку.

Обычная перезагрузка устройства тоже может быть полезна: отключите телевизор от сети на 15-30 секунд, чтобы завершить фоновые процессы и освободить оперативную память.

Следующий важный шаг — закрытие фоновых приложений, так как многие из них продолжают работать в скрытом режиме и загружают систему.

Не забывайте регулярно обновлять программное обеспечение — производители выпускают патчи, которые исправляют ошибки и повышают производительность.

Если внутренняя память устройства заполнена, удалите ненужные файлы или перенесите их на внешний накопитель, ведь недостаток свободного пространства может замедлить работу системы. Применение этих методов поможет телевизору работать быстрее, без зависаний и задержек в отклике.

Уточнения

Телеви́зор телевизио́нный приёмник — приёмник телевизионных сигналов изображения и звука, отображающий их на экране и с помощью динамиков.



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