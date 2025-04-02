Неожиданный помощник в стирке: что добавить в барабан, чтобы шерсть не прилипала

0:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Перед стиркой одежды, особенно если в доме есть домашние животные, важно удалить шерсть, чтобы избежать её скопления на ткани и в фильтре стиральной машины.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стиральная машина

Один из самых простых способов — использование липкого ролика или широкого скотча: просто пройдитесь по поверхности одежды, чтобы собрать прилипшие волоски.

Также можно воспользоваться влажными салфетками: достаточно положить 2-3 штуки в барабан стиральной машины, и они соберут шерсть, не позволяя ей осесть обратно на ткань.

Эффективны и специальные шарики для стирки — они притягивают ворсинки, предотвращая их распространение по белью.

Обычная кухонная губка тоже поможет — во время стирки шерсть и волосы оседают на её пористой поверхности.

Хороший лайфхак — добавить при полоскании немного уксуса: он размягчит ткань и облегчит удаление шерсти.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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