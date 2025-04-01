Ваш ковёр плохо пахнет? Попробуйте этот дешёвый способ — работает лучше магазинных средств

1:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ковры создают уют и комфорт в доме, но со временем они накапливают неприятные запахи, особенно если в доме есть домашние животные или маленькие дети.

Фото: Freepik by wuttichai1983 Интерьер квартиры

Обычная уборка пылесосом убирает только поверхностную грязь, но не решает проблему запахов, которые въедаются в волокна. Вместо дорогих химических средств можно использовать простые натуральные ингредиенты, которые есть у каждого дома. Один из самых эффективных — обычный чай.

Если у вас есть использованные чайные пакетики, не спешите их выбрасывать. Просто дайте им полностью высохнуть, затем разрежьте и равномерно рассыпьте чайные листья по ковру. Оставьте на 20-30 минут, чтобы чай впитал запахи, затем тщательно пропылесосьте поверхность. Этот метод отлично подходит для неприятных запахов и освежает ковровые покрытия без лишних затрат.

Если же требуется более мощная очистка, специалисты рекомендуют комбинировать чай с пищевой содой. Насыпьте смесь на ковер, оставьте минимум на 20 минут, а лучше — на несколько часов или даже на ночь. Пищевая сода активно поглощает грязь, жир и стойкие запахи, а утром достаточно пропылесосить ковер, чтобы он снова стал свежим и чистым.

Этот простой и доступный метод позволяет освежить ковры без использования агрессивной химии, а эффект будет ничуть не хуже, чем после профессиональной обработки.

Уточнения

Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и тому подобное) в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.



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