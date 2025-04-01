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Уборка пройдёт в 2 раза быстрее: профессиональные клинеры раскрыли главный секрет

2:26
Недвижимость

Уборка дома — это целая наука, которой в совершенстве владеют профессиональные клинеры. Их главная цель — сделать процесс максимально быстрым и при этом добиться безупречной чистоты.

Уборка в квартире
Фото: Designed by Freepik by master1305 is licensed under Public domian
Уборка в квартире

Первый шаг к эффективной уборке — избавиться от беспорядка. Прежде чем приступать к чистке, уберите все лишние вещи, чтобы не отвлекаться на их перекладывание. Следующее важное правило — работать сверху вниз. Начинайте с верхних полок, светильников и шкафов, чтобы пыль не оседала на уже очищенные поверхности.

Не менее важно правильно организовать движения. Для поверхностей лучше использовать круговые движения, а для стекол и зеркал — вертикальные. Так уборка пройдет быстрее и без разводов. Не стоит тратить деньги на десятки чистящих средств — в большинстве случаев достаточно универсального раствора из уксуса, соды и воды, который отлично справляется с большинством загрязнений.

Выбор правильных инструментов тоже играет важную роль. Микрофибровые салфетки гораздо лучше удерживают пыль, чем обычные тряпки, а старая зубная щетка станет идеальным помощником для чистки труднодоступных мест. Окна и душевые двери легко очищаются с помощью пищевой соды и уксуса — просто посыпьте поверхность содой, распылите уксус и потрите щеткой. Этот метод позволит убрать даже застарелую грязь.

Не забывайте про вытяжку — ее фильтр накапливает жир и пыль, что ухудшает работу устройства. Чтобы его почистить, просто замочите его в горячей воде с содой и уксусом, затем промойте губкой. Чистые фильтры обеспечивают свежий воздух и экономят электроэнергию.

Ещё один важный момент — чистка стеклянных поверхностей. Чтобы не было разводов, используйте раствор воды с уксусом и протирайте поверхность салфеткой из микрофибры.

Кондиционер тоже нуждается в уходе, ведь его грязные фильтры не только снижают эффективность работы, но и ухудшают качество воздуха в помещении. Чистить их нужно каждые 1-2 месяца.

Следуя этим советам, вы сможете поддерживать дом в идеальной чистоте, тратя на уборку минимум времени и усилий, пишет spirossoulis.com.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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