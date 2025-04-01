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Вонь с кухни исчезнет навсегда: вот как правильно почистить вытяжку

1:23
Недвижимость

Жир и грязь на кухонной вытяжке — распространённая проблема, с которой сталкивается каждая хозяйка. Со временем фильтр вытяжки покрывается слоем жира, который не только портит внешний вид устройства, но и снижает его эффективность.

вытяжка
Фото: Freepik by pressfoto is licensed under Рublic domain
вытяжка

К тому же слой жира — это идеальная среда для бактерий, которые оседают на кухонных поверхностях. Именно поэтому специалисты советуют чистить фильтр раз в два-три месяца, а если вы часто жарите на масле — не реже раза в месяц.

Главный секрет идеальной чистоты — сочетание пищевой соды, уксуса и соли. Этот тандем работает мощнее дорогих средств, но при этом не повреждает металл. Все, что нужно сделать, — наполнить раковину кипятком, всыпать полстакана соды, добавить столько же соли и влить стакан уксуса.

После этого достаточно опустить фильтр в раствор и подождать 10-15 минут, пока активные компоненты разъедают жир. Когда время выйдет, просто промойте фильтр водой — и он снова станет как новый.

Сода размягчает застарелые отложения, соль ускоряет процесс растворения жира, а уксус завершает химическую реакцию, уничтожая неприятные запахи. В результате вы получаете идеально чистый фильтр без лишних усилий и лишних затрат.

Уточнения

Вы́тяжка — кухонное устройство для очищения воздуха от дыма, продуктов сгорания, испарений, запахов и прочих нежелательных примесей.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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