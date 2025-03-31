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Забудьте о бортиках: сейчас в тренде новый дизайн душевых кабин

1:09
Недвижимость

Современный тренд — практичный комфорт, и именно этому способствует преображение старых душевых кабин.

Девушка в душе
Фото: freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в душе

От массивных поддонов, раздвижных дверей с профилями и громоздких конструкций всё чаще отказываются в пользу минимализма и удобства. Современные решения упрощают уход за душевой и делают использование более комфортным.

Сегодня при обновлении душевой зоны владельцы стремятся создать ощущение простора, даже если площадь ванной комнаты ограничена.

Стеклянные панели без рамок визуально расширяют пространство и не перегружают интерьер. Кроме того, растет популярность решений, упрощающих обслуживание: гладкие поверхности без сложных стыков, минимальное количество профилей и отсутствие сложных механизмов.

Минималистичный стиль можно дополнить встроенными перегородками из строительных материалов, создающими уютное и закрытое пространство.

Важный аспект — безопасный вход в душевую. Вместо традиционного поддона все чаще используют встроенный в пол сливной канал или низкий поддон, утопленный в покрытие. 

Уточнения

Душ (фр. douche, от итал. doccia — водосточная труба) — комплекс сантехнического оборудования, предназначенного для приёма человеком водных процедур в виде воздействия на тело струй воды или пара под различным давлением и при различной температуре.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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