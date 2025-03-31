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Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода

Недвижимость

Чистые окна без разводов — мечта каждой хозяйки, но их мытьё часто превращается в проблему из-за подтёков, которые остаются даже после многократной чистки.

Мытьё окон
Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Мытьё окон

Однако есть несколько проверенных приёмов, позволяющих добиться идеального результата. Важно не только правильно подобрать чистящее средство, но и использовать подходящие инструменты.

Например, ведро холодной воды, моющее средство с добавлением уксуса, губку, качественный ракель и безворсовую ткань для окончательной сушки.

Одним из самых эффективных средств для предотвращения разводов является уксус. Водопроводная вода содержит минералы, такие как кальций, которые оставляют следы на стекле. Добавление уксуса помогает растворить эти частицы и удалить жирные загрязнения. Для приготовления смеси достаточно добавить один децилитр уксуса в пять литров воды. 

Мытьё окон следует начинать с рамы, чтобы пыль и грязь не попали на чистую поверхность стекла. Наносить средство лучше губкой, а затем удалять влагу ракелем, двигаясь сверху вниз или слева направо, чтобы избежать разводов. После этого необходимо тщательно протереть края окон сухой тканью для идеального блеска.

Частота мойки зависит от условий окружающей среды. В городах с пыльным воздухом или вблизи дорог окна загрязняются быстрее, поэтому их рекомендуется мыть не реже одного раза в три месяца.

Мытьё лучше проводить в пасмурную погоду, так как под прямыми солнечными лучами вода высыхает слишком быстро, оставляя следы.

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции в нём. Расположение, количество и размеры окон играют важную роль в композиции фасада здания.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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