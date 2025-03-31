Больше никакой шерсти: хитрый трюк с пакетами, который поможет при стирке

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если после стирки на одежде остаются ворсинки и волосы, не стоит расстраиваться — есть простой способ решить эту проблему.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Dejan Krsmanovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ стирка

Особенно это актуально для владельцев домашних животных, ведь шерсть собак и кошек часто оказывается на одежде. Некоторые ткани, например хлопок и шерсть, притягивают ворс сильнее, но существует легкий способ избавиться от него прямо во время стирки.

Достаточно добавить в барабан два чистых полиэтиленовых пакета, связав их между собой, и запустить обычный цикл стирки. После завершения стирки пакеты можно убрать — на них останутся волосы и ворсинки, так как пластик создает электростатический эффект, притягивая мелкие частицы.

Чтобы усилить эффект, можно выбрать длительный цикл стирки с дополнительным полосканием, сортировать вещи по типу ткани, стирать одежду с шерстью отдельно, добавить немного белого уксуса при полоскании, так как он смягчает ткань и облегчает удаление ворса, а также использовать фильтр для стиральной машины.

Эти простые приемы помогут сделать одежду чистой и безупречной после каждой стирки.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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