Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кудрявцева трогательно поздравила Лазарева с днём рождения: мой дружочек
Листья не рвутся, фарш не разваливается — секреты вкусных голубцов
Если вам 60+ лет, эти упражнения приведут вас в тонус: уделите всего 15 минут
Секреты сжигания жира, которые должны знать все — вы не поверите, что будет в списке
Не сыпьте навоз под эти овощи — весь урожай погибнет
Мне не близко слово прощать: как политические взгляды стали причиной разрыва Юлии Меньшовой с друзьями
ТОП-5 советских машин, которые могли работать не только на бензине
Скумбрия с лимоном: аромат, от которого сбегутся соседи
Кошка сбрасывает всё со стола? Вот зачем она это делает

Раз и готово: лайфхак, который спасет вам десятки пакетов и нервов

1:37
Недвижимость

Сколько раз вы злились, пытаясь развязать тугой узел на пластиковом пакете с яблоками или лимонами? А в итоге просто рвали его? Оказывается, есть гениальный трюк, который облегчает жизнь — и мы хотим, чтобы узнали о нём раньше.

Помощь
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Помощь

Лайфхак, который спасает пакеты

Пластиковые пакеты сейчас — на вес золота. Их используют не только для покупок, но и как контейнеры на ходу, мешочки для мусора, упаковку для перекуса и всё, что угодно. Поэтому особенно обидно, когда узел не поддаётся, а пакет жалко рвать.

Аккаунт Home Reimagined социальной сети показал простой способ справиться с этой задачей — и это действительно работает.

Как работает трюк

Всё, что нужно:

  • Скрутите верхнюю часть пакета, прямо до самого узла.
  • Затем сожмите оба "хвоста" — участки, ведущие к узлу.
  • Узел почти сразу ослабевает и легко развязывается!

Да, это действительно всё.

Полезно не только для пакетов

Комментаторы подтвердили: этот приём работает и с тугими шнурками, и с завязками на рюкзаках. Универсальный навык, который стоит освоить.

Что учесть при использовании

  • Чем плотнее пакет, тем легче всё получится.
  • Помните о натяжении с другой стороны — оно помогает быстрее "вытолкнуть" узел.
  • Не переусердствуйте при скручивании — тонкие пакеты можно случайно порвать.

Теперь у вас есть ещё один бытовой трюк, которым можно блеснуть. Даже если единственный, кого вы впечатляете, — это вы сами.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Вот как делали поджарку в СССР — точный пошаговый рецепт
Еда и рецепты
Вот как делали поджарку в СССР — точный пошаговый рецепт Аудио 
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Авто
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России Аудио 
Когда-то сказка, а теперь ловушка: города, которые лучше избегать
Туризм
Когда-то сказка, а теперь ловушка: города, которые лучше избегать Аудио 
Популярное
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России

Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.

На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Простой шаг по квартире заменяет бег и тренажёры: вы удивитесь результату
Паника в Генштабе ВСУ: почему сумское направление стало ловушкой для остатков украинской армии Дмитрий Плотников США не удалось принудить страны Карибского бассейна отказаться от услуг кубинских врачей Любовь Степушова Волшебник Мерлин и король Артур: как технологии помогли раскрыть древнюю легенду Игорь Буккер
Добавьте вместо яйца — и котлеты станут в 2 раза вкуснее
Густой и сытный: суп, в который влюбляются с первой ложки
Один приём с листьями — и клубника даст в два раза больше
Один приём с листьями — и клубника даст в два раза больше
Последние материалы
Если вам 60+ лет, эти упражнения приведут вас в тонус: уделите всего 15 минут
Секреты сжигания жира, которые должны знать все — вы не поверите, что будет в списке
Не сыпьте навоз под эти овощи — весь урожай погибнет
Трамп напугал туристов: растёт число отказов от поездок в США
Мне не близко слово прощать: как политические взгляды стали причиной разрыва Юлии Меньшовой с друзьями
ТОП-5 советских машин, которые могли работать не только на бензине
Скумбрия с лимоном: аромат, от которого сбегутся соседи
Кошка сбрасывает всё со стола? Вот зачем она это делает
Глобальный кризис может сделать Гавайи главным направлением отдыха
Panda 4x4 рвёт грязь и ломает стереотипы — но одна деталь может испортить всё
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.