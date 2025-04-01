Раз и готово: лайфхак, который спасет вам десятки пакетов и нервов

1:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сколько раз вы злились, пытаясь развязать тугой узел на пластиковом пакете с яблоками или лимонами? А в итоге просто рвали его? Оказывается, есть гениальный трюк, который облегчает жизнь — и мы хотим, чтобы узнали о нём раньше.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Помощь

Лайфхак, который спасает пакеты

Пластиковые пакеты сейчас — на вес золота. Их используют не только для покупок, но и как контейнеры на ходу, мешочки для мусора, упаковку для перекуса и всё, что угодно. Поэтому особенно обидно, когда узел не поддаётся, а пакет жалко рвать.

Аккаунт Home Reimagined социальной сети показал простой способ справиться с этой задачей — и это действительно работает.

Как работает трюк

Всё, что нужно:

Скрутите верхнюю часть пакета, прямо до самого узла.

Затем сожмите оба "хвоста" — участки, ведущие к узлу.

Узел почти сразу ослабевает и легко развязывается!

Да, это действительно всё.

Полезно не только для пакетов

Комментаторы подтвердили: этот приём работает и с тугими шнурками, и с завязками на рюкзаках. Универсальный навык, который стоит освоить.

Что учесть при использовании

Чем плотнее пакет, тем легче всё получится.

Помните о натяжении с другой стороны — оно помогает быстрее "вытолкнуть" узел.

Не переусердствуйте при скручивании — тонкие пакеты можно случайно порвать.

Теперь у вас есть ещё один бытовой трюк, которым можно блеснуть. Даже если единственный, кого вы впечатляете, — это вы сами.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



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