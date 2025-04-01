Раз и готово: лайфхак, который спасет вам десятки пакетов и нервов

Сколько раз вы злились, пытаясь развязать тугой узел на пластиковом пакете с яблоками или лимонами? А в итоге просто рвали его? Оказывается, есть гениальный трюк, который облегчает жизнь — и мы хотим, чтобы узнали о нём раньше.
Пластиковые пакеты сейчас — на вес золота. Их используют не только для покупок, но и как контейнеры на ходу, мешочки для мусора, упаковку для перекуса и всё, что угодно. Поэтому особенно обидно, когда узел не поддаётся, а пакет жалко рвать.
Аккаунт Home Reimagined социальной сети показал простой способ справиться с этой задачей — и это действительно работает.
Всё, что нужно:
Да, это действительно всё.
Комментаторы подтвердили: этот приём работает и с тугими шнурками, и с завязками на рюкзаках. Универсальный навык, который стоит освоить.
Теперь у вас есть ещё один бытовой трюк, которым можно блеснуть. Даже если единственный, кого вы впечатляете, — это вы сами.
Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.