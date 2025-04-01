Уют с характером: как создать эффектный интерьер без минимализма и скуки

Забудьте скучный минимализм и скандинавскую белизну. Новый тренд в дизайне интерьеров — Harlem Deco — возвращает в дома дух джазовой эпохи, афроцентричную эстетику и роскошь ар-деко. Это не просто красиво. Это история, воплощённая в тканях, цветах и формах.
Это сочетание гламура 20-30-х годов с африканскими мотивами: глубокие цвета, бархат, чёрное дерево, геометрические узоры и винтажная атмосфера. "Это как если бы сцена клуба Apollo превратилась в гостиную", — говорит дизайнер Шейн Чарльз, популяризировавший стиль в TikTok.
Вот главные элементы, которые помогут создать этот образ:
Не забудьте про растения: бархатная алоказия отлично впишется в эту эстетику.
Harlem Deco — это не просто декор. Это культурная память, стиль, который объединяет прошлое и современность. Он громкий, но уютный, эффектный, но тёплый.
Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий, а также результат этой деятельности.
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