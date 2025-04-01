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Уют с характером: как создать эффектный интерьер без минимализма и скуки

1:50
Недвижимость

Забудьте скучный минимализм и скандинавскую белизну. Новый тренд в дизайне интерьеров — Harlem Deco — возвращает в дома дух джазовой эпохи, афроцентричную эстетику и роскошь ар-деко. Это не просто красиво. Это история, воплощённая в тканях, цветах и формах.

Молодая пара делает ремонт
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Молодая пара делает ремонт

Что такое Harlem Deco

Это сочетание гламура 20-30-х годов с африканскими мотивами: глубокие цвета, бархат, чёрное дерево, геометрические узоры и винтажная атмосфера. "Это как если бы сцена клуба Apollo превратилась в гостиную", — говорит дизайнер Шейн Чарльз, популяризировавший стиль в TikTok.

Как оформить интерьер в духе Harlem Deco

Вот главные элементы, которые помогут создать этот образ:

  • Нейтральные стены: фон для богатой палитры текстиля.
  • Мебель: бархатный диван цвета бычьей крови, мраморные столики, клетчатые пуфы и резные акцентные кресла.
  • Материалы: кожа, шелк, лакированное дерево, состаренная латунь.
  • Цвета: насыщенные: лишайниково-зелёный, золотисто-коричневый, тёмно-синий, слоновая кость.
  • Текстуры: контраст глянца и мягкости: стёжка, стекло, бархат.
  • Акценты: граммофон, дымчатые вазы, искусство на тканях.
  • Освещение: подвесные лампы и светильники с металлическими деталями.

Не забудьте про растения: бархатная алоказия отлично впишется в эту эстетику.

Почему это важно

Harlem Deco — это не просто декор. Это культурная память, стиль, который объединяет прошлое и современность. Он громкий, но уютный, эффектный, но тёплый.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий, а также результат этой деятельности.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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