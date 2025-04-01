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Мошки на кухне? Вот как устроить им ловушку, из которой не выбраться

1:52
Недвижимость

Небольшие, надоедливые и неуловимые — мошки на кухне появляются внезапно и быстро множатся. Хорошая новость: от них можно избавиться. Главное — понять, откуда они берутся и что им не нравится.

холодильник
Фото: https://commons.wikimedia.org by Tomwsulcer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
холодильник

Почему мошки заводятся на кухне

"Мошки — это не один вид насекомых, а целая группа, которых привлекает влага, остатки еды, гниющая органика и даже земля в цветочных горшках", — объясняет эксперт по борьбе с вредителями Мохамед Самир.

Они легко пробираются в дом через окна, щели и с заражёнными продуктами.

Самые частые гости

  • Фруктовые мушки: появляются на спелых фруктах.
  • Грибные комарики: размножаются в переувлажнённой почве горшков.
  • Сливные мухи: заводятся прямо в трубах раковины.

Как избавиться от мошек

Сделайте ловушку

  • В банку налейте немного уксуса, пива или сладкой воды, добавьте пару капель средства для мытья посуды. Мошки утонут, привлечённые запахом.

Используйте эфирные масла

  • Мята и лимонник отпугивают мошек. Разведите в воде пару капель и распылите по кухне.

Примените липкие ловушки и лампы

  • Их удобно разместить у окна или раковины — мошек тянет к свету.

Очищайте слив

  • Если мошки из раковины — залейте в слив смесь из уксуса и соды, подождите пару часов, затем промойте кипятком.

Профилактика — ваш друг

  • Убирайтесь регулярно.
  • Не оставляйте грязную посуду.
  • Выносите мусор ежедневно.
  • Не поливайте растения чрезмерно.
  • Храните фрукты в холодильнике или под крышкой.

Если всё перепробовано, а мошки не сдаются — пора звать специалистов. Иногда заражение требует профессионального подхода.

Уточнения

Мо́шки (лат. Simuliidae) — семейство двукрылых насекомых, самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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