Мошки на кухне? Вот как устроить им ловушку, из которой не выбраться

Небольшие, надоедливые и неуловимые — мошки на кухне появляются внезапно и быстро множатся. Хорошая новость: от них можно избавиться. Главное — понять, откуда они берутся и что им не нравится.
"Мошки — это не один вид насекомых, а целая группа, которых привлекает влага, остатки еды, гниющая органика и даже земля в цветочных горшках", — объясняет эксперт по борьбе с вредителями Мохамед Самир.
Они легко пробираются в дом через окна, щели и с заражёнными продуктами.
Если всё перепробовано, а мошки не сдаются — пора звать специалистов. Иногда заражение требует профессионального подхода.
Мо́шки (лат. Simuliidae) — семейство двукрылых насекомых, самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.
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