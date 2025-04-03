Стиральная машина засияет чистотой: вот что нужно сделать — плесень и накипь исчезнут навсегда

2:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Даже стиральную машину нужно периодически чистить. Со временем в ней скапливаются грязь, минералы, бактерии и остатки моющих средств, что может привести к появлению неприятного запаха и плесени. Чтобы стиральная машина служила долго и оставалась чистой, важно регулярно проводить её обслуживание.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стиральная машинка

Как часто чистить стиральную машину?

Достаточно чистить стиральную машину раз в месяц. Это поможет предотвратить образование накипи, устранить запахи и избежать появления плесени. Ежемесячная чистка поможет поддерживать технику в отличном состоянии и продлит её срок службы.

Чем чистить стиральную машину?

Для чистки стиральной машины можно использовать натуральные средства, такие как уксус и пищевая сода. Они не только эффективны, но и безопасны для окружающей среды, утверждает чешское издание Ireceptar.cz.

Как почистить стиральную машину уксусом?

Подготовка: нанесите белый уксус на резиновый уплотнитель стиральной машины и оставьте на некоторое время. Затем протрите уплотнитель салфеткой из микрофибры. Запустите стирку: установите на стиральной машине максимальную температуру и запустите полный цикл стирки. Добавьте в дозатор около двух стаканов белого уксуса. Добавьте пищевую соду: после завершения первого цикла, запустите стиральную машину снова. Установите максимальную температуру, но на этот раз добавьте в барабан половину стакана пищевой соды. Завершение: после завершения второго цикла протрите барабан стиральной машины влажной салфеткой из микрофибры.

Регулярная чистка стиральной машины с помощью уксуса и пищевой соды поможет сохранить её в отличном состоянии и предотвратить появление неприятных запахов. Проводите эту процедуру раз в месяц, и ваша стиральная машина будет работать как новая!

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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