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Тихая сила уюта: интерьер, в который хочется возвращаться каждый вечер

1:36
Недвижимость

Можно окружить себя модной мебелью, стильным декором и умной техникой, но без ощущения спокойствия дом не станет настоящим убежищем от суеты. Чтобы интерьер не только радовал глаз, но и помогал справляться со стрессом, стоит добавить в него несколько простых, но мощных элементов.

Растение в спальной комнате
Фото: Unsplash by Mark Solarski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Растение в спальной комнате

1. Цветы — как лекарство без рецепта

Комнатные растения — это не просто украшение подоконников. Они буквально лечат: снижают тревожность, улучшают настроение, а уход за ними помогает бороться с апатией. Особенно хорошо работают цветущие растения — они дарят радость при одном только взгляде.

2. Уютная зона ароматерапии

Запах лаванды, цитрусов или ванили способен творить чудеса. Всего несколько капель эфирного масла — и пространство наполняется спокойствием. Сделать зону ароматерапии можно красиво и эстетично: диффузоры, свечи, аромалампы — сегодня это не только полезно, но и стильно.

3. Оттенки зелёного — интерьерный антистресс

Зелёный цвет — один из главных "успокоителей" в палитре. Он ассоциируется с природой, гармонией и безопасностью. Его не обязательно много — даже пара подушек, плед или картина с зелёными акцентами сделают обстановку теплее и душевнее.

Интерьер — это не только про стиль, но и про ощущение, которое он даёт. Сделайте его союзником в борьбе со стрессом, и дом будет возвращать силы каждый день.

Уточнения

Комфорт (англ. comfort) — это состояние окружающей среды, при котором человек ощущает уют, может иметь удобный, наиболее безопасный и рациональный доступ к её ресурсам для удовлетворения своих материальных потребностей для нормального функционирования человеческого организма, удовлетворений эстетического наслаждения. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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