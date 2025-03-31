Обои, которые спасут ремонт — и те, что его уничтожат

1:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мода меняется, а обои остаются. Они по-прежнему популярны, несмотря на то, что рынок отделочных материалов пополняется всё новыми решениями. Но как среди бумажных, флизелиновых и виниловых найти свой идеальный вариант?

Фото: flickr by Jonnie Lace is licensed under Creative Commons Интерьер

Секрет в деталях

Прежде чем бежать в строительный магазин, стоит учесть несколько важных факторов:

неровности стен,

влажность в помещении,

уровень освещённости,

наличие домашних животных,

и, конечно, бюджет.

Теперь разберёмся с каждым видом.

Бумажные обои: дёшево, сердито, но недолго

Это бюджетный вариант с огромным выбором расцветок. Лёгкие, доступные, прекрасно подойдут для сухих, солнечных помещений без "зверинца".

Но…

Они боятся влаги, легко рвутся, быстро выцветают и совершенно не дружат с когтями пушистых обитателей.

Флизелиновые: выручат, если стены — не подарок

Флизелиновые обои прочные, эластичные и отлично маскируют неровности. Их легко клеить и снимать.

Однако они не переносят влагу, а ещё клей может оставить пятна, если переборщить.

Виниловые: прочность и маскировка

Это уже отделка с характером. Виниловые обои устойчивы к солнечному свету, легко прячут дефекты стен и не боятся когтей.

Но и у них есть минус — не все виды безопасны для здоровья из-за возможного выделения вредных веществ.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.