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Обои, которые спасут ремонт — и те, что его уничтожат

1:31
Недвижимость

Мода меняется, а обои остаются. Они по-прежнему популярны, несмотря на то, что рынок отделочных материалов пополняется всё новыми решениями. Но как среди бумажных, флизелиновых и виниловых найти свой идеальный вариант?

Интерьер
Фото: flickr by Jonnie Lace is licensed under Creative Commons
Интерьер

Секрет в деталях

Прежде чем бежать в строительный магазин, стоит учесть несколько важных факторов:

  • неровности стен,

  • влажность в помещении,

  • уровень освещённости,

  • наличие домашних животных,

  • и, конечно, бюджет.

Теперь разберёмся с каждым видом.

Бумажные обои: дёшево, сердито, но недолго

Это бюджетный вариант с огромным выбором расцветок. Лёгкие, доступные, прекрасно подойдут для сухих, солнечных помещений без "зверинца".
Но…
Они боятся влаги, легко рвутся, быстро выцветают и совершенно не дружат с когтями пушистых обитателей.

Флизелиновые: выручат, если стены — не подарок

Флизелиновые обои прочные, эластичные и отлично маскируют неровности. Их легко клеить и снимать.
Однако они не переносят влагу, а ещё клей может оставить пятна, если переборщить.

Виниловые: прочность и маскировка

Это уже отделка с характером. Виниловые обои устойчивы к солнечному свету, легко прячут дефекты стен и не боятся когтей.
Но и у них есть минус — не все виды безопасны для здоровья из-за возможного выделения вредных веществ.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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