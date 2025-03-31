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Гостиная как вокзал: вещи есть, уюта нет — как превратить хаос в тепло без ремонта

1:55
Недвижимость

Гостиная — это сердце дома. Здесь мы принимаем гостей, отдыхаем после тяжёлого дня и проводим вечера с семьёй. И если в этой комнате не ощущается уюта, то даже самая красивая кухня и идеальная спальня не спасут ситуацию.

Телевизор
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Телевизор

Но хорошая новость в том, что атмосферу уюта создать не так уж сложно. Дизайнер интерьеров Юлия Тычино поделилась простыми, но действенными советами, которые помогут преобразить гостиную.

Цвет — половина уюта

Начните с цветовой палитры. Спокойные тона — голубой, зелёный, бежевый — отлично настраивают на отдых. Но чтобы комната не выглядела скучно, добавьте пару ярких деталей: подушки, постеры, вазы. Они оживят пространство, не перегружая его.

Освещение: не только люстра

Одна потолочная лампа — это скучно. Добавьте света по уровням. Настенные бра, торшеры, настольные лампы — всё это создаёт мягкий, обволакивающий свет, который делает комнату визуально теплее и уютнее.

Один, но правильный диван

Часто в гостиных устанавливают целые гарнитуры, из-за чего пространство кажется тесным. Гораздо лучше поставить один угловой диван. Он вместительный, не загромождает комнату и визуально упорядочивает её.

Ковёр возвращается

Думаете, ковры устарели? Напрасно. Ковёр — это не только тепло ногам, но и визуальная зона комфорта. Он объединяет пространство, делает его мягче и завершённее.

Личное — это красиво

И, наконец, добавьте индивидуальности. Развесьте на стенах семейные фото. Это не только украшение, но и способ наполнить гостиную теплом и воспоминаниями. Гости обязательно это заметят и оценят.

Уточнения

Гостиная салон — комната (салон) для приёма гостей.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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