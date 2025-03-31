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Сезонное падение цен на аренду: квартиры в Москве и регионах падают в цене — что происходит

2:17
Недвижимость

Рынок аренды жилья в России переживает спад цен. По данным "Яндекс Аренды", больше всего подешевели квартиры в Волгограде и Москве с сентября 2024 года.

Рука с ключами от квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Рука с ключами от квартиры

Почему цены падают?

Как сообщает Общественная Служба Новостей, арендный рынок подвержен сезонным колебаниям. Летом и осенью спрос растёт: в августе из-за студентов, поступающих в вузы, а с сентября — из-за трудовой миграции.

Это поднимает цены на 10% к ноябрю. Затем начинается спад: с декабря аренда дешевеет и продолжает падать до июля.

Всплеск спроса в 2024 году

В прошлом году цены на жильё взлетели на 35-40%, особенно в Москве. Причины:

  • Высокие инфляционные ожидания.
  • Рост доходов населения.
  • Недоступность ипотеки.
  • Увеличение числа арендаторов.

Однако рынок быстро адаптируется: как только спрос падает, предложение увеличивается. К началу 2025 года многие собственники осознали, что завышенные цены приводят к простоям квартир, и начали корректировать ставки.

Как быстро можно сдать жильё?

Срок сдачи зависит от цены и условий:

Если ставка рыночная — жильё найдёт арендатора за 2 недели.
Если требования к арендаторам завышены — процесс затянется до месяца.
Для элитного сегмента срок ожидания может достигать 3 месяцев.

"Люди понимают, что два месяца простоя означают потерю 10-15% годового дохода, поэтому они снижают цены", — объясняет основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

Разница между Москвой и регионами

В Москве рынок более динамичный: там много профессиональных арендодателей, которые оперативно снижают цены, чтобы не терять доход.

В регионах собственники более консервативны и не спешат пересматривать ставки, несмотря на падение спроса. Общий тренд — балансировка цен.

Снижение ставок идёт по всей стране, что связано с сезонностью и увеличением количества предложений.

Уточнения

Рынок недвижимости — совокупность участников (покупатель, продавец, собственник, девелопер, брокер, агент, риелтор, управляющий недвижимостью, государственные регулирующие органы и т. д.) и сделок (покупка, продажа, аренда и т. д.), совершаемых между ними на рынке.

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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