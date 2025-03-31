Пылевые клещи и бактерии на простынях: что вы не знали о стирке белья

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Многие из нас недооценивали влияние регулярной стирки постельного белья на наше здоровье. Оно не только влияет на состояние кожи, но и на качество сна и иммунную систему. Если не менять простыни достаточно часто, в них скапливаются бактерии, пылевые клещи и грязь, что может привести к кожным проблемам и нарушению дыхания.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стиральная машина

Как часто следует стирать постельное белье

Частота стирки зависит от ряда факторов, включая наши привычки и то, делим ли мы постель с кем-то. Опрос компании Churchill Home Insurance среди 2000 британцев показал, что большинство стирает постельное белье раз в две недели (61%), 29% делают это еженедельно, а 7% реже, чем раз в два месяца.

Почему это важно

Неудивительно, что когда мы откладываем стирку простыней, это приводит к проблемам. Дерматолог и косметолог НинаПриск, объясняет:

"Клетки кожи обновляются, и во время сна мертвые клетки накапливаются в постельном белье, вместе с потом и грязью. Это может привести к высыпаниям, раздражению и даже экземе".

Плохо выспаться на грязных простынях — это не только неприятно, но и может повлиять на вашу кожу.

Кроме того, пылевые клещи представляют собой серьезную угрозу для аллергиков. Хизер Никсон из Bio-D добавляет:

"Если вы просыпаетесь с заложенным носом или кашлем, это может быть связано с клещами домашней пыли, которые активно размножаются на грязных простынях."

Бактерии и вирусы

Бактерии и вирусы могут оставаться на тканях несколько часов. Это особенно важно, если вы спите рядом с больным человеком. Вирусы легко передаются через загрязненные простыни, увеличивая риск заболеваний. К тому же, отсутствие регулярной стирки может ухудшить качество вашего сна. Доктор Хана Патель, эксперт по сну, подтверждает:

"Когда человек сталкивается с аллергическими реакциями или раздражением из-за грязных простыней, его сон становится менее качественным."

Как часто стирать

Эксперты рекомендуют стирать постельное белье не реже одного раза в две недели, а лучше — каждую неделю. Особенно важно обратить внимание на состав ткани. Если белье из натуральных материалов, таких как хлопок или лен, лучше стирать его при температуре 40 градусов с обычным циклом отжима.

Лен — один из лучших вариантов, так как он "дышит", хорошо впитывает влагу и устойчив к бактериям. Это также может быть полезно для аллергиков.

Уточнения

Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.



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