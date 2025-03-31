Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти листья могут быть опасны: как правильно мыть капусту и салат
Больше никакой громоздкой плиты: вот что ставят на её место
Почему желтеют листья огурцов? Роль микроэлементов в выращивании
Ночной крем, который запускает рост волос: как учёные обманули природу облысения
Поездом в неизведанное: что ждёт смельчаков, отправившихся в Северную Корею
Начинаете день с кофе без завтрака? Вот 3 причины немедленно перестать это делать
Возрождение иконы: подробности о Yamaha RX100 2025 года
Бородавки, прыжки и икра: как не перепутать лягушку с жабой
Плечи станут округлыми и мускулистыми: 3 лучших упражнения для мужчин

Красивая, но бесполезная: какую мойку лучше не покупать

1:40
Недвижимость

Выбор мойки — это не просто вопрос дизайна. Это решение может как подчеркнуть дороговизну вашей новой кухни, так и испортить всё впечатление от ремонта. Особенно, если гнаться за ценой и взять первое, что дешевле.

Кухня
Фото: commons.wikimedia.org by Anatoliy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кухня

Размер — не только про форму

Круглая, квадратная, фигурная — да, эстетика важна. Но главное — насколько она вписывается в пространство. Огромная мойка на маленькой кухне может съесть половину столешницы и испортить эргономику. Учитывайте не только площадь, но и стиль интерьера. Мойка должна быть его частью, а не инородным элементом.

Из чего сделана — так и служит

Самый популярный и недорогой вариант — нержавейка. Легко мыть, не боится воды и жира, отлично смотрится в современных интерьерах с металлическими элементами.

Если хочется "дорого-богато", присмотритесь к керамике. Она шикарна, особенно в необычных цветах. Но требует особого отношения и подходящего смесителя.

Есть и композит — смесь кварца и акрила. Он смотрится стильно, доступен в разных оттенках и устойчив к царапинам и сколам.

Не только красивая, но и удобная

Шум воды в мойке из нержавейки может раздражать, особенно в открытых кухнях-гостиных. Тут стоит подумать о звукопоглощающих накладках или выбрать другой материал.

Удобство дополняют:

  • зона для сушки посуды,

  • сливные системы,

  • место под кран с фильтром для питьевой воды.

Все эти мелочи могут превратить обычную мойку в многофункциональный центр кухни.

Уточнения

Мойка — санитарный прибор в виде одной или двух чаш с пристроенной сливной полкой или без неё, принимающий воду от смесителя или крана, для осуществления мытья посуды и продуктов питания

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Машины, от которых шарахаются даже перекупы: опасный список из вторички
Авто
Машины, от которых шарахаются даже перекупы: опасный список из вторички Аудио 
Пасхальные яйца: какие цвета под запретом — и чем их заменить
Еда и рецепты
Пасхальные яйца: какие цвета под запретом — и чем их заменить Аудио 
Популярное
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России

Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.

На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт
Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Весной все обливают смородину кипятком, но есть способ лучше
Советские автогонки: какие соревнования были популярны в СССР?   Дмитрий Плотников Волшебник Мерлин и король Артур: как технологии помогли раскрыть древнюю легенду Игорь Буккер Китай вступает в экономическую войну с США, готовясь к горячей фазе Любовь Степушова
Машины, от которых шарахаются даже перекупы: опасный список из вторички
Сводка с фронта: ВС РФ готовят масштабное наступление, Киев собирается создать космические войска
Миллиарды под землёй? Почему эксперты сомневаются в золотом запасе Китая
Миллиарды под землёй? Почему эксперты сомневаются в золотом запасе Китая
Последние материалы
Эти листья могут быть опасны: как правильно мыть капусту и салат
Больше никакой громоздкой плиты: вот что ставят на её место
Красивая, но бесполезная: какую мойку лучше не покупать
Почему желтеют листья огурцов? Роль микроэлементов в выращивании
Ночной крем, который запускает рост волос: как учёные обманули природу облысения
Поездом в неизведанное: что ждёт смельчаков, отправившихся в Северную Корею
ВВС Тайваня получили первые истребители F-16: что это значит для региона
Начинаете день с кофе без завтрака? Вот 3 причины немедленно перестать это делать
Возрождение иконы: подробности о Yamaha RX100 2025 года
Бородавки, прыжки и икра: как не перепутать лягушку с жабой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.