Красивая, но бесполезная: какую мойку лучше не покупать

Выбор мойки — это не просто вопрос дизайна. Это решение может как подчеркнуть дороговизну вашей новой кухни, так и испортить всё впечатление от ремонта. Особенно, если гнаться за ценой и взять первое, что дешевле.
Круглая, квадратная, фигурная — да, эстетика важна. Но главное — насколько она вписывается в пространство. Огромная мойка на маленькой кухне может съесть половину столешницы и испортить эргономику. Учитывайте не только площадь, но и стиль интерьера. Мойка должна быть его частью, а не инородным элементом.
Самый популярный и недорогой вариант — нержавейка. Легко мыть, не боится воды и жира, отлично смотрится в современных интерьерах с металлическими элементами.
Если хочется "дорого-богато", присмотритесь к керамике. Она шикарна, особенно в необычных цветах. Но требует особого отношения и подходящего смесителя.
Есть и композит — смесь кварца и акрила. Он смотрится стильно, доступен в разных оттенках и устойчив к царапинам и сколам.
Шум воды в мойке из нержавейки может раздражать, особенно в открытых кухнях-гостиных. Тут стоит подумать о звукопоглощающих накладках или выбрать другой материал.
Удобство дополняют:
зона для сушки посуды,
сливные системы,
место под кран с фильтром для питьевой воды.
Все эти мелочи могут превратить обычную мойку в многофункциональный центр кухни.
Мойка — санитарный прибор в виде одной или двух чаш с пристроенной сливной полкой или без неё, принимающий воду от смесителя или крана, для осуществления мытья посуды и продуктов питания
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.