Красивая, но бесполезная: какую мойку лучше не покупать

1:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выбор мойки — это не просто вопрос дизайна. Это решение может как подчеркнуть дороговизну вашей новой кухни, так и испортить всё впечатление от ремонта. Особенно, если гнаться за ценой и взять первое, что дешевле.

Фото: commons.wikimedia.org by Anatoliy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кухня

Размер — не только про форму

Круглая, квадратная, фигурная — да, эстетика важна. Но главное — насколько она вписывается в пространство. Огромная мойка на маленькой кухне может съесть половину столешницы и испортить эргономику. Учитывайте не только площадь, но и стиль интерьера. Мойка должна быть его частью, а не инородным элементом.

Из чего сделана — так и служит

Самый популярный и недорогой вариант — нержавейка. Легко мыть, не боится воды и жира, отлично смотрится в современных интерьерах с металлическими элементами.

Если хочется "дорого-богато", присмотритесь к керамике. Она шикарна, особенно в необычных цветах. Но требует особого отношения и подходящего смесителя.

Есть и композит — смесь кварца и акрила. Он смотрится стильно, доступен в разных оттенках и устойчив к царапинам и сколам.

Не только красивая, но и удобная

Шум воды в мойке из нержавейки может раздражать, особенно в открытых кухнях-гостиных. Тут стоит подумать о звукопоглощающих накладках или выбрать другой материал.

Удобство дополняют:

зона для сушки посуды,

сливные системы,

место под кран с фильтром для питьевой воды.

Все эти мелочи могут превратить обычную мойку в многофункциональный центр кухни.

Уточнения

Мойка — санитарный прибор в виде одной или двух чаш с пристроенной сливной полкой или без неё, принимающий воду от смесителя или крана, для осуществления мытья посуды и продуктов питания



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