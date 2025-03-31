Турбулентность на рынке жилья: ждать ли внезапного роста цен на квартиры в 2025 году

2:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие эксперты уже несколько лет прогнозируют падение цен на недвижимость, и, кажется, они готовы делать это ещё много лет. Но что если это не совсем так? Хотя одни говорят, что пузырь вот-вот лопнет, многие владельцы недвижимости не спешат продавать свои квартиры дешево. Они предпочитают подождать, чем отдать жилье за копейки.

Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International Стройка

Зачем владельцы квартир не спешат продавать

Продавцы, которые заинтересованы в выгодной сделке, скорее всего, будут ждать, пока ситуация на рынке улучшится. Те, кто намерен обменять одну квартиру на другую, ориентируются не на текущую цену, а на возможность купить новое жилье за эти деньги. И таких людей сейчас большинство. Эти владельцы не продадут по низкой цене, даже если рынок станет нестабильным.

Себестоимость строительства продолжает расти

На первичном рынке недвижимости цены будут расти из-за повышения себестоимости строительства. Конечно, темпы роста будут не такими большими, но, скорее всего, новые квартиры подорожают. В свою очередь, на вторичном рынке рост цен будет более заметным, так как стоимость жилья там ниже. Особенно это касается крупных городов, таких как Москва и Питер, где высокие зарплаты способствуют увеличению цен.

Инфляция и ее влияние на стоимость жилья

Инфляция — еще один фактор, который влияет на рынок недвижимости. Ожидается, что инфляция будет составлять около 9-10%, а значит, и цены на квартиры вырастут. Рост на 10-20% — вполне ожидаемый, и падение цен на недвижимость в условиях высокой инфляции маловероятно.

Что будет, когда ставка снова снизится

В ближайшие месяцы снижение ключевой ставки может активизировать отложенный спрос. Если ставка снизится на 5%, это будет стимулом для покупателей. И хотя неизвестно, когда именно это произойдет, скорее всего, цены на недвижимость резко поднимутся, как это было в недавнем прошлом. Если договоренности по заморозке боевых действий станут реальностью, то спрос на жилье увеличится, что, безусловно, повлияет на рынок.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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