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Не верите в теплую воду? Секреты замера, о которых молчат коммунальщики

2:47
Недвижимость

Если вам кажется, что горячая вода в квартире слишком холодная, для разбирательства с управляющей компанией (УК) или ресурсоснабжающей организацией (РСО) этого мало. Просто ощущений недостаточно — нужно зафиксировать точные данные. Роспотребнадзор предоставляет рекомендации, как это правильно сделать.

Излив крана
Фото: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Излив крана

Что нужно для замера температуры

Для точного измерения температуры воды используйте термометр с шкалой от 0 до 100°C. Лучше всего подойдет технический термометр с поверкой — такие устройства стоят от 2500 до 3000 ₽. Но если бюджет ограничен, можно обойтись и обычным ртутным термометром, который стоит около 200 ₽. Кроме того, вам понадобится емкость объемом не менее 1 литра и таймер. Эти инструменты помогут правильно зафиксировать показания температуры.

Как и куда жаловаться

Если с температурой воды возникла проблема, первым делом стоит позвонить в аварийную службу. Замеры температуры воды с помощью термометра и емкости или данные с умного счетчика помогут сообщить точные цифры и ускорить решение вопроса. Также не забудьте записать разговор на диктофон, уточнив фамилию диспетчера, номер заявки и время регистрации.

В случае, если причина нарушения температуры известна, например, произошла авария, диспетчер сразу сообщит о ней. Если же причина непонятна, вам назначат проверку. Согласно правилам, она должна быть проведена в течение двух часов после получения заявки, если не согласован другой срок.

Проверка и составление акта

При проверке представители УК или РСО измерят температуру воды и составят акт, в котором укажут дату и время проверки, методы измерения и выявленные отклонения. Один экземпляр акта останется у вас. Если результат проверки не устраивает вас, возможно назначение повторной проверки с участием эксперта или представителей Госжилинспекции.

Что делать, если не приходят проверяющие

Если представители УК или РСО не пришли на вызов или вам просто не удается дозвониться до аварийной службы, не отчаивайтесь. Вы можете составить акт самостоятельно. Для этого вам понадобятся два соседа и председатель совета дома или ТСЖ. Все должны подписать акт.

Как оплачиваются экспертизы

Если вы запросили независимую экспертизу, расходы на нее оплачивает коммунальная организация, если проверка покажет, что нарушения действительно были. В случае, если вода оказалась в порядке, расходы за экспертизу придется возместить вам.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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