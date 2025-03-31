Пять фэншуй-советов для ванной, которые сделают вашу жизнь гораздо гармоничнее

1:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы когда-нибудь задумывались, как расположение мебели в ванной влияет на ваше самочувствие? Или, например, где должна быть дверь, чтобы не навредить энергетике в доме? Оказавшись в ванной, вы погружаетесь в мир воды, но не стоит забывать, что этот элемент требует гармонии, иначе может вызвать дисбаланс.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Maya Kaizer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ванна

Эксперт по китайской астрологии и фэншуй Юлия Богданова предупреждает: яркие цвета в ванной — это первый шаг к катастрофе. Они нарушают баланс, а вот мягкие пастельные тона, такие как бежевый или голубой, создадут атмосферу спокойствия и гармонии.

Кроме того, черный цвет — это не ваш выбор. Его использование в ванной может усилить негативную энергию инь, которая уже преобладает в этом помещении. Это может привести к апатии и вялости жильцов.

Что ещё может испортить энергетику ванной

Мебель с острыми углами. Если шкафы или тумбы направлены на ванну, они действуют как стрелы, провоцируя негативную ци. Это не только мешает расслаблению, но и может повлиять на ваше здоровье.

Юлия Богданова также акцентирует внимание на двери в ванной. Размещение её напротив входной двери в дом — это ошибка, которая приводит к утечке энергии. Вода уходит вместе с энергией, и это негативно сказывается на вашем здоровье и финансовом благополучии. Чтобы этого избежать, рекомендуется повесить зеркало на дверь ванной, что поможет изменить движение энергии в помещении, сообщает Москва 24.

Уточнения

Фэншуй или фэн-шуй (кит. трад. 風水, упр. 风水, пиньинь fēngshuǐ — дословно — «ветер и вода») — даосская практика символического освоения (организации) пространства.



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