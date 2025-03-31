Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Звезда Аноры в чёрном списке: за что Марк Эйдельштейн попал в базу Миротворца
Отбивная с грибами и сыром: рецепт, который все будут просить
Апорт — не просто сорт яблок, а новый стимул для всего сельского хозяйства
Собака вниз, сила вверх: одна поза качает спину и пресс одновременно
Картошка, курица, сыр — но вкус в 100 раз круче, чем вы представляете
Садальский раскрыл секрет роскошной квартиры: всё из-за бедности
ТОП-5 пород с интеллектом выше среднего
Строгие диеты? Забудьте! Вот как звезды теряли вес с удовольствием
Газон, который не надо косить: удобно, но с подвохом

Пять фэншуй-советов для ванной, которые сделают вашу жизнь гораздо гармоничнее

1:39
Недвижимость

Вы когда-нибудь задумывались, как расположение мебели в ванной влияет на ваше самочувствие? Или, например, где должна быть дверь, чтобы не навредить энергетике в доме? Оказавшись в ванной, вы погружаетесь в мир воды, но не стоит забывать, что этот элемент требует гармонии, иначе может вызвать дисбаланс.

ванна
Фото: https://commons.wikimedia.org by Maya Kaizer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ванна

Эксперт по китайской астрологии и фэншуй Юлия Богданова предупреждает: яркие цвета в ванной — это первый шаг к катастрофе. Они нарушают баланс, а вот мягкие пастельные тона, такие как бежевый или голубой, создадут атмосферу спокойствия и гармонии.

Кроме того, черный цвет — это не ваш выбор. Его использование в ванной может усилить негативную энергию инь, которая уже преобладает в этом помещении. Это может привести к апатии и вялости жильцов.

Что ещё может испортить энергетику ванной

Мебель с острыми углами. Если шкафы или тумбы направлены на ванну, они действуют как стрелы, провоцируя негативную ци. Это не только мешает расслаблению, но и может повлиять на ваше здоровье.

Юлия Богданова также акцентирует внимание на двери в ванной. Размещение её напротив входной двери в дом — это ошибка, которая приводит к утечке энергии. Вода уходит вместе с энергией, и это негативно сказывается на вашем здоровье и финансовом благополучии. Чтобы этого избежать, рекомендуется повесить зеркало на дверь ванной, что поможет изменить движение энергии в помещении, сообщает Москва 24.

Уточнения

Фэншуй или фэн-шуй (кит. трад. 風水, упр. 风水, пиньинь fēngshuǐ — дословно — «ветер и вода») — даосская практика символического освоения (организации) пространства.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Кошка спит с вами? Вот что это говорит о вашем здоровье
Домашние животные
Кошка спит с вами? Вот что это говорит о вашем здоровье Аудио 
Миллиарды под землёй? Почему эксперты сомневаются в золотом запасе Китая
Экономика и бизнес
Миллиарды под землёй? Почему эксперты сомневаются в золотом запасе Китая Аудио 
Вишня даст в два раза больше плодов, если рядом посадить это
Садоводство, цветоводство
Вишня даст в два раза больше плодов, если рядом посадить это Аудио 
Популярное
Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт

В средней полосе не каждая картошка даст урожай — вот 18 сортов, которые не боятся дождей, болезней и радуют вкусом. Узнайте, кого сажать на грядке!

Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Сводка с фронта: ВС РФ готовят масштабное наступление, Киев собирается создать космические войска
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Китай вступает в экономическую войну с США, готовясь к горячей фазе Любовь Степушова Украина на краю пропасти: почему Запад готов повторить свой афганский сценарий Дмитрий Плотников Когда-то фестивали молодёжи и студентов заставляли наших врагов менять планы  Сергей Лебедев
Машины, от которых шарахаются даже перекупы: опасный список из вторички
Весной все обливают смородину кипятком, но есть способ лучше
Миллиарды под землёй? Почему эксперты сомневаются в золотом запасе Китая
Миллиарды под землёй? Почему эксперты сомневаются в золотом запасе Китая
Последние материалы
Одежда и трубы, но не Apple: в ЕС готовят ответ на пошлины США
Звезда Аноры в чёрном списке: за что Марк Эйдельштейн попал в базу Миротворца
Отбивная с грибами и сыром: рецепт, который все будут просить
Апорт — не просто сорт яблок, а новый стимул для всего сельского хозяйства
Собака вниз, сила вверх: одна поза качает спину и пресс одновременно
Картошка, курица, сыр — но вкус в 100 раз круче, чем вы представляете
Садальский раскрыл секрет роскошной квартиры: всё из-за бедности
ТОП-5 пород с интеллектом выше среднего
Строгие диеты? Забудьте! Вот как звезды теряли вес с удовольствием
Газон, который не надо косить: удобно, но с подвохом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.