Деньги на жильё от государства: не все знают, что имеют право

Тысячи семей в России даже не догадываются, что могут претендовать на финансовую поддержку от государства — жилищную субсидию. Это не разовая акция, а реальная возможность улучшить жилищные условия за счёт бюджета.
Жилищная субсидия — это не деньги на руки. Сначала оформляется специальный жилищный сертификат. По нему средства перечисляются на счёт в банке, но пользоваться ими можно только целенаправленно — для покупки жилья, соответствующего строгим требованиям. Если условия не соблюдены, средства не выдаются.
Не всем гражданам РФ доступна субсидия. Она предусмотрена только для отдельных категорий:
В некоторых регионах устанавливаются дополнительные основания для поддержки.
Чтобы потратить средства, жильё должно соответствовать нормативам:
Субсидия не предоставляется, если жильё не благоустроено, находится под арестом или на него претендуют третьи лица.
Обратиться нужно в центр жилищных субсидий. После подачи документов комиссия рассмотрит заявление в течение месяца. В случае одобрения — заявителя ставят в очередь на получение сертификата. При отказе — возвращают документы и объясняют причину.
Субси́дия (от лат. subsidium - помощь, поддержка) — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.
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