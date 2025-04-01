Деньги на жильё от государства: не все знают, что имеют право

2:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Тысячи семей в России даже не догадываются, что могут претендовать на финансовую поддержку от государства — жилищную субсидию. Это не разовая акция, а реальная возможность улучшить жилищные условия за счёт бюджета.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Стопки монет на столе

Что это такое

Жилищная субсидия — это не деньги на руки. Сначала оформляется специальный жилищный сертификат. По нему средства перечисляются на счёт в банке, но пользоваться ими можно только целенаправленно — для покупки жилья, соответствующего строгим требованиям. Если условия не соблюдены, средства не выдаются.

Кто может рассчитывать на помощь

Не всем гражданам РФ доступна субсидия. Она предусмотрена только для отдельных категорий:

Многодетные семьи (при этом дети должны быть младше 18 лет или до 23 лет, если они учатся очно или проходят службу);

Другие категории граждан, закреплённые региональными актами.

В некоторых регионах устанавливаются дополнительные основания для поддержки.

Условия для улучшения жилищных условий

Чтобы потратить средства, жильё должно соответствовать нормативам:

Минимум 18 м² на человека, 33 м² — для одинокого, 42 м² — для семьи из двух;

Если в семье есть больной с установленным диагнозом — обязательна отдельная изолированная комната;

Разнополые родственники, не состоящие в браке, могут жить в одной комнате только по письменному согласию.

Субсидия не предоставляется, если жильё не благоустроено, находится под арестом или на него претендуют третьи лица.

Как подать заявление

Обратиться нужно в центр жилищных субсидий. После подачи документов комиссия рассмотрит заявление в течение месяца. В случае одобрения — заявителя ставят в очередь на получение сертификата. При отказе — возвращают документы и объясняют причину.

Уточнения

Субси́дия (от лат. subsidium - помощь, поддержка) — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.



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