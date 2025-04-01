Лицевой счёт не на вас: что это значит и как решить проблему

2:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

После покупки квартиры многие сталкиваются с неожиданностью: квитанции на оплату ЖКУ продолжают приходить на имя прежнего владельца. Почему так происходит? Всё просто — не переоформили лицевой счёт.

Фото: pexels.com by Tookapic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рука девушки, пишущей шариковой ручкой в блокноте

Что такое лицевой счёт и зачем он нужен

Финансово-лицевой счёт (ФЛС) — это индивидуальный номер, за которым закрепляется вся информация по начислениям и оплатам за ЖКУ. Он один на квартиру и не меняется при смене собственника, зато имя в квитанции — меняется. Новый владелец должен сам переоформить ФЛС на себя.

На кого можно оформить счёт

ФЛС оформляется не только на собственника. Им может стать:

Арендатор госжилья.

Наниматель по соцнайму.

Участник ЖСК.

Получивший жильё по ДДУ.

Как переоформить счёт

Понадобится заявление и документ о праве собственности. Обратиться можно в:

Управляющую компанию (УК).

ЕИРЦ (если начисления идут через расчётный центр).

МФЦ (если они предоставляют такие услуги).

Поставщиков коммунальных услуг напрямую.

Могут ли отказать

Отказ возможен только при отсутствии подтверждающих документов. Долги за прежним владельцем — не повод отказывать. Если УК отказывает без оснований — обращайтесь в суд.

А что делать с долгами старого владельца

По закону долги не переходят к новому собственнику (исключение — капремонт). Но на практике приходится разбираться. Лучше зафиксировать договорённости письменно: указать в договоре купли-продажи или соглашении о задатке, кто и когда гасит долг.

Можно ли разделить счёт

Технически ФЛС один на жильё. Но в случае, например, развода или долевого владения, УК иногда идут навстречу — оформляют счёт на нескольких человек. Формально это не деление, а компромисс.

Что проверить при покупке жилья

Наличие долгов по коммуналке и капремонту.

Состояние счётчиков: когда была последняя поверка? Если поверка просрочена, будут считать по среднему, а потом — с повышающим коэффициентом 1,5.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



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