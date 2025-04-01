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Лицевой счёт не на вас: что это значит и как решить проблему

2:16
Недвижимость

После покупки квартиры многие сталкиваются с неожиданностью: квитанции на оплату ЖКУ продолжают приходить на имя прежнего владельца. Почему так происходит? Всё просто — не переоформили лицевой счёт.

Рука девушки, пишущей шариковой ручкой в блокноте
Фото: pexels.com by Tookapic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рука девушки, пишущей шариковой ручкой в блокноте

Что такое лицевой счёт и зачем он нужен

Финансово-лицевой счёт (ФЛС) — это индивидуальный номер, за которым закрепляется вся информация по начислениям и оплатам за ЖКУ. Он один на квартиру и не меняется при смене собственника, зато имя в квитанции — меняется. Новый владелец должен сам переоформить ФЛС на себя.

На кого можно оформить счёт

ФЛС оформляется не только на собственника. Им может стать:

  • Арендатор госжилья.
  • Наниматель по соцнайму.
  • Участник ЖСК.
  • Получивший жильё по ДДУ.

Как переоформить счёт

Понадобится заявление и документ о праве собственности. Обратиться можно в:

  • Управляющую компанию (УК).
  • ЕИРЦ (если начисления идут через расчётный центр).
  • МФЦ (если они предоставляют такие услуги).
  • Поставщиков коммунальных услуг напрямую.

Могут ли отказать

Отказ возможен только при отсутствии подтверждающих документов. Долги за прежним владельцем — не повод отказывать. Если УК отказывает без оснований — обращайтесь в суд.

А что делать с долгами старого владельца

По закону долги не переходят к новому собственнику (исключение — капремонт). Но на практике приходится разбираться. Лучше зафиксировать договорённости письменно: указать в договоре купли-продажи или соглашении о задатке, кто и когда гасит долг.

Можно ли разделить счёт

Технически ФЛС один на жильё. Но в случае, например, развода или долевого владения, УК иногда идут навстречу — оформляют счёт на нескольких человек. Формально это не деление, а компромисс.

Что проверить при покупке жилья

  • Наличие долгов по коммуналке и капремонту.
  • Состояние счётчиков: когда была последняя поверка? Если поверка просрочена, будут считать по среднему, а потом — с повышающим коэффициентом 1,5.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Лицевой счёт не на вас: что это значит и как решить проблему
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