Лицевой счёт не на вас: что это значит и как решить проблему

После покупки квартиры многие сталкиваются с неожиданностью: квитанции на оплату ЖКУ продолжают приходить на имя прежнего владельца. Почему так происходит? Всё просто — не переоформили лицевой счёт.
Финансово-лицевой счёт (ФЛС) — это индивидуальный номер, за которым закрепляется вся информация по начислениям и оплатам за ЖКУ. Он один на квартиру и не меняется при смене собственника, зато имя в квитанции — меняется. Новый владелец должен сам переоформить ФЛС на себя.
ФЛС оформляется не только на собственника. Им может стать:
Понадобится заявление и документ о праве собственности. Обратиться можно в:
Отказ возможен только при отсутствии подтверждающих документов. Долги за прежним владельцем — не повод отказывать. Если УК отказывает без оснований — обращайтесь в суд.
По закону долги не переходят к новому собственнику (исключение — капремонт). Но на практике приходится разбираться. Лучше зафиксировать договорённости письменно: указать в договоре купли-продажи или соглашении о задатке, кто и когда гасит долг.
Технически ФЛС один на жильё. Но в случае, например, развода или долевого владения, УК иногда идут навстречу — оформляют счёт на нескольких человек. Формально это не деление, а компромисс.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
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