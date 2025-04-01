Проблемы воды, крыши и шума: развеиваем мифы о последнем этаже

Выбирая квартиру, многие сразу отбрасывают последний этаж. Кажется, что это головная боль: крыша протекает, воды не дождаться, а лифт вечно гудит. Но действительно ли всё так страшно?
Чаще всего опасения связаны с возможными протечками после дождя или таяния снега. Однако важно помнить: если крыша течёт, это зона ответственности управляющей компании.
Вам обязаны либо устранить проблему, либо компенсировать ущерб. В большинстве случаев ремонт крыши — более разумный шаг для УК, чем постоянные выплаты.
Да, бывают "ленивые" УК, которые не торопятся решать проблемы. Но тогда можно действовать сообща с соседями и добиться ремонта. Это куда легче, чем пытаться отсудить компенсацию у соседей, если вас зальют на других этажах.
Раньше чердаки были проходными, и туда забредали кто угодно. Но с 1999 года после терактов такие помещения стали запираться. Теперь туда попасть могут только жильцы и обслуживающие службы.
Распространённый страх — слабый напор воды. Но современные дома (последних 60 лет) оснащены насосами, которые подают воду сначала наверх, а уже потом — вниз. Так что жителям последних этажей вода как раз достаётся в первую очередь.
Если техническое помещение лифта расположено прямо на этаже, то да, шум может мешать. Но это легко проверить перед покупкой — просто узнайте, где находится оборудование.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
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Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.