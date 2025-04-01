Цифра, о которой молчит рынок: как узнать настоящую цену квартиры

Вы думаете, ваша квартира стоит ровно столько, сколько за неё готовы заплатить покупатели? Не совсем так. У недвижимости есть и другая стоимость — кадастровая. И узнать её стоит не только перед сделкой.
Это официальная денежная оценка недвижимости, которую проводит государство. Основана она не на рынке, а на расчётах специалистов Росреестра. Данные попадают в ЕГРН — Единый государственный реестр недвижимости.
Важно знать: переоценка проводится раз в 3 года, а в Москве и Петербурге — каждые 2 года.
При расчёте кадастровой стоимости чаще всего применяется массовая оценка. Квартиры делят на группы с похожими параметрами — и на их основе формируется цифра. Она может не совпадать с рыночной, иногда — значительно.
Кадастровая стоимость может неожиданно всплыть в разных ситуациях:
Раньше использовали инвентаризационную стоимость, она была ниже и считалась по-другому. Сейчас это изменилось — не в пользу собственников.
Для этого достаточно знать адрес или кадастровый номер квартиры — его присваивают каждому объекту. Сведения можно найти на сайте Росреестра.
Если нужна бумажная выписка — обращайтесь в МФЦ или кадастровую палату. Это платно: 300 рублей.
Нет информации в реестре? Возможно, данные ещё не внесли. В таком случае можно позвонить в справочную службу Росреестра и уточнить, в чём причина.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.